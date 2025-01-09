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支聯拒交資料案 終極上訴擇日裁 官：就PII資料抗辯如「不可能任務」

【明報專訊】已解散的支聯會拒應警方要求交資料案，時任副主席鄒幸彤等3人被裁定《港區國安法》實施細則下「沒有遵從通知規定提供資料罪」罪成，判囚4個半月。3人終極上訴，終審法院擇日裁決。鄒幸彤昨日親自陳辭稱，警方隨便指控支聯會為外國代理人，而法庭須遵從警方判斷，顯示香港是「警察社會」（police state）。法官反駁，法庭不在乎何謂警察社會，只關注法律議題。另外，首席法官張舉能關注，被告要就PII資料抗辯，猶如「不可能的任務」。

本案爭議包括控方需否證明支聯會為「外國代理人」。本身是大律師的鄒幸彤親自陳辭，稱警方標籤支聯會為代理人，有損支聯會名聲，亦影響本港法律聲譽。鄒表示，法庭應獨立判斷支聯會實際上是否外國代理人，而非服膺於警方說法；若法庭沒運用常識研判，「2025年的法律會如小說《1984》般，『戰爭即和平、自由即奴役』，所有法律字眼會有相反意思」。

鄒：法庭遵警判斷如「警察社會」

官：只關注法律議題

原審中，控方基於公眾利益豁免權（PII）隱去涉案資料。鄒幸彤昨指，作供警員拒答涉及PII的問題，被告無從得知；另批評警方以合理懷疑為名索取資料，但「即使有人合理懷疑一隻鹿是一匹馬，鹿不可能是馬」。鄒續指香港變成「警察社會」，首席法官張舉能聞言打斷，稱法庭不在乎何謂警察社會，只關注案中法律議題。

上訴方：警無基礎索立法前資料

代表時任常委鄧岳君及徐漢光的資深大律師彭耀鴻表示，控方應以實際證據說明支聯會是外國代理人，由於國安法保釋門檻嚴謹，被告多數還押，假設受查對象的確是代理人，必定配合警方交資料。彭比喻，控方以PII遮蓋文件，形同某人被控強姦卻不知案發時間地點，陷入作家卡夫卡名著《審判》的困局。

對於警方發通知書索取支聯會成立以來的資料，彭耀鴻笑言鄒幸彤當年只是小孩，警方無基礎索取國安法生效前已存在的資料。彭又指刑事案被告有權挑戰通知書效力，若只可透過司法覆核挑戰，或要承擔敗訴訟費。

控方稱懷疑具基礎 包括傳聞消息來源

律政司助理刑事檢控專員張卓勤回應稱，實施細則旨在打擊外國勢力和預防危害國安罪行，若警方合理懷疑某組織為外國代理人，可索取資料助查，此舉符合立法原意，不涉侵犯權利。針對PII資料，張稱警方懷疑支聯會為代理人具一定基礎，「包括傳聞消息來源、匿名渠道等，至少符合警務處長的調查範圍」。

張舉能關注，被告要就PII資料抗辯，猶如「不可能的任務」。張卓勤稱，3名被告不是支聯會局外人，應知悉和支聯會往來的外國組織，惟控方不會確認PII資料是否存在於公共領域。張卓勤又指，若被告有意挑戰警方通知書合法性，要提出司法覆核。常任法官李義表示，若被告只能以司法覆核挑戰，情况令人震驚。終院聽畢陳辭，擇日裁決。

【案件編號：FACC 10-11/24】

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