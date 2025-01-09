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活在灣區：深中通道推交通套票 港人上中山慳更多

【明報專訊】大灣區1小時生活圈已逐漸形成，港人愛周末北上消費，隨着多條通道及鐵路線開通，除了深圳之外，廣州及中山也十分受港人歡迎，加上去年深中通道開通，令到往來中山變得更便利。中山有不少馳名美食、文化古蹟，還有秀麗的自然風光。為了進一步促進旅遊業，深中、深澳近期推出了一系列公共交通優惠，旨在吸引更多遊客探索中山這座美麗的城市，這些優惠不僅降低了出行成本，也提升了旅客的出行體驗。

明報記者 龍彩霞

首先，2025年伊始深圳交通部門發布最新消息，福田口岸、蓮塘口岸深中快線、深中機場快線、廣州（南沙）深圳機場快線推出超值「次卡」、月票，乘客可以選擇購買「特惠次卡」，費用280元（人民幣，下同），可乘搭10次，原價為每次38元，足足慳了100元（見表1），該路線由福田口岸至中山。若在蓮塘口岸出發經深中快線，10程費用350元，原價為每次45元。不過要注意是該卡自購買起90天內有效。該卡限本人帳號使用，可為同一個班次的不超過5名同行人員（含本人）購買，並限線上預訂使用。

福田往中山 單程低至28元人民幣

深中通道去年6月30日通車，由深圳出發約45分鐘可到達中山。由香港出發至中山可選擇乘搭直通巴士，永東巴士稱經深中通道可避開較易塞車的南沙大橋，從香港經深中通道前往中山可節省45分鐘，預計由觀塘amp前往中山市東區需時約1.5小時。上車地點包括太子砵蘭街、旺角上海街/油麻地碧街、尖沙嘴中港城、觀塘apm、鑽石山荷里活廣場、葵芳新都會廣場、沙田希爾頓中心、荃灣如心廣場、元朗YOHO MALL、屯門V CITY、東涌東薈城、香港迪士尼樂園、香港機埸、亞洲國際博覽館。目的地為中山棕櫚彩虹（西區站）、中山盛景尚峰酒店永東東區站、中山雅居樂世紀優活商業廣場（沙溪站），成人單程票價為100港元。

深澳一卡通 可於336城市使用

另外，深澳一卡通於1月2日由深圳通與澳門通聯合發行，該卡整合深圳通和澳門通功能，可在內地336個城市及澳門地區使用。此卡在深圳使用可享公車八折起的優惠折扣，在澳門使用時可享有當地的公車乘車、餐飲消費、零售日常購物及指定的相關優惠等。此外，嶺南通．澳門通全國交通一卡通同樣可在內地超過330城市及澳門地區使用，在廣州使用可享普通羊城通卡同等乘車優惠，澳門地區支持澳門通卡支付的公交、零售、餐飲等優惠。

灣區PASS卡 方便深穗觀光搭車

北上深圳及廣州消費，如有張深圳通或羊城通等交通儲值卡，可在內地乘搭公車、的士、地鐵及渡輪等，非常方便。近日首次發行的全新「灣區PASS卡」（購買地點見表2），除了可以乘搭公共交通，也可在深圳及廣州兩地享用多項景點、酒店及餐飲等旅遊優惠，持卡人在深圳，可以單日任乘「紅胖子」旅遊觀光巴士，毋須提前訂票，境外人士也毋須兌換人民幣購票，只需在上車時用灣區PASS卡刷卡，即可單日24小時內任上任落，方便暢遊深圳。深圳的「紅胖子」旅遊觀光雙層巴士路線眾多，設有紅、藍、橙、綠、黃5條觀光路線，游走深圳市內的歷史博物館、人文老街、主題公園、地標建築、商場、美食購物中心等。持有「灣區PASS卡」的遊客及市民，在廣州住宿、品嘗美食或購物，都可享有折扣，包括在珠江夜遊指定碼頭、希爾頓逸林「東風路」店訂房或用餐，以及在羊城通嶺南生活微信小程式內領取商城專屬的商品優惠券。

[活在灣區]

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