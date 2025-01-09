提議案盼引起討論 聚焦「安居」「樂業」

洪雯上任首年提出的議案，要求政府在投資運作時扮演更主動的角色，並考慮仿效新加坡成立政府全資擁有的淡馬錫控股，議案經修正後獲通過；下一項議案排期今年6月討論，她希望提出讓打工仔以自己的強積金戶口結餘貸款給自己做首期「上車」。她重申，提出議案目的是帶來「討論」，除了支持或反對外，亦希望藉討論完善方案，「我不介意失敗」。

指中產比例偏低 須留住資金

她說，人的最基本需要是「安居」和「樂業」，因此加入立法會後都一直集中關注這兩方面的政策，她說未來一年亦不會改變。

「樂業」方面，洪雯由上任前至今多次強調，要建構更多中產的社會，指現時本港失業率雖然低，但中產階級職位所佔的比例低，包括零售、飲食、旅遊等行業，佔勞動人口的比例高，中產比例卻偏低，她說金融業是本港資金流入的主要來源，但資金難以「落地」，「國際資金通過香港進入內地，內地資金通過香港走出去，流來流去，不會『扎根』，與香港本地無什麼關係，一加稅就會撤走」，她希望政府推動維持國際金融中心優勢時，也推動透過金融工具，帶動本地經濟。

（議會建言．系列四）