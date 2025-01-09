明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

提議案盼引起討論 聚焦「安居」「樂業」

【明報專訊】過去3年立法會議員提出121項議員議案，只有第一年有3項被否決，對於其他議員的議案被指空泛、立場一致，洪雯不予評價，只說她提出的議案最希望可在會上帶來「討論」，「希望透過討論得出一個決定，甚至可逼政府表態，你（政府）做還是不做？怎樣做？」

洪雯上任首年提出的議案，要求政府在投資運作時扮演更主動的角色，並考慮仿效新加坡成立政府全資擁有的淡馬錫控股，議案經修正後獲通過；下一項議案排期今年6月討論，她希望提出讓打工仔以自己的強積金戶口結餘貸款給自己做首期「上車」。她重申，提出議案目的是帶來「討論」，除了支持或反對外，亦希望藉討論完善方案，「我不介意失敗」。

指中產比例偏低 須留住資金

她說，人的最基本需要是「安居」和「樂業」，因此加入立法會後都一直集中關注這兩方面的政策，她說未來一年亦不會改變。

「樂業」方面，洪雯由上任前至今多次強調，要建構更多中產的社會，指現時本港失業率雖然低，但中產階級職位所佔的比例低，包括零售、飲食、旅遊等行業，佔勞動人口的比例高，中產比例卻偏低，她說金融業是本港資金流入的主要來源，但資金難以「落地」，「國際資金通過香港進入內地，內地資金通過香港走出去，流來流去，不會『扎根』，與香港本地無什麼關係，一加稅就會撤走」，她希望政府推動維持國際金融中心優勢時，也推動透過金融工具，帶動本地經濟。

（議會建言．系列四）

相關字詞﹕強積金 淡馬錫 立法會議員議案 立法會議員 洪雯

上 / 下一篇新聞

支聯拒交資料案 終極上訴擇日裁 官：就PII資料抗辯如「不可能任務」
支聯拒交資料案 終極上訴擇日裁 官：就PII資料抗辯如「不可能任務」
爭議「代理人」實指 律政司認條文含糊
爭議「代理人」實指 律政司認條文含糊
舊樓居民倡擴花墟重建範圍 市建局不考慮
舊樓居民倡擴花墟重建範圍 市建局不考慮
鐵窗苦讀逾廿載 囚衣換上博士袍
鐵窗苦讀逾廿載 囚衣換上博士袍
黎指港有政治犯 自言當時已被捕 官反駁指黎非因政治被捕
黎指港有政治犯 自言當時已被捕 官反駁指黎非因政治被捕
帖文籲繼續戰鬥 黎：實際一廂情願
帖文籲繼續戰鬥 黎：實際一廂情願
展示當日約同事聚餐電郵 許金山：若殺妻不可能語調友善
展示當日約同事聚餐電郵 許金山：若殺妻不可能語調友善
見王星獲救 被禁錮港人家屬求助泰領館 副領事：一視同仁 盡力營救
見王星獲救 被禁錮港人家屬求助泰領館 副領事：一視同仁 盡力營救
王星：困園區兩三天練打字 同幢至少50人 稱以為赴緬試戲 武裝人員推上車
王星：困園區兩三天練打字 同幢至少50人 稱以為赴緬試戲 武裝人員推上車
另一內地男星泰國「拍戲」失聯 發通告者騙王星同一人
另一內地男星泰國「拍戲」失聯 發通告者騙王星同一人
議員促「回流醫病」設限 盧寵茂稱難 梁熙：遏海外港人「濫用」福利 盧：難定義「外人」
議員促「回流醫病」設限 盧寵茂稱難 梁熙：遏海外港人「濫用」福利 盧：難定義「外人」
前廳交流改模式 議員盼摸底非「關門傾掂數」
前廳交流改模式 議員盼摸底非「關門傾掂數」
反恐二案 辯方質疑手機密碼錯 警長庭上解鎖
反恐二案 辯方質疑手機密碼錯 警長庭上解鎖
海關破煙彈工場 檢1.9公斤太空油
海關破煙彈工場 檢1.9公斤太空油
詹培忠父子詐騙下月判刑 曾鈺成曾俊華外國官員求情
詹培忠父子詐騙下月判刑 曾鈺成曾俊華外國官員求情
鐵騎士被擋路炒斃 親友認屍拜祭飲泣
鐵騎士被擋路炒斃 親友認屍拜祭飲泣
洪雯學者思維「被誤解必然」 滅赤倡削社福捱罵「涼薄」 自信着眼長線
洪雯學者思維「被誤解必然」 滅赤倡削社福捱罵「涼薄」 自信着眼長線
活在灣區：深中通道推交通套票 港人上中山慳更多
活在灣區：深中通道推交通套票 港人上中山慳更多
【Emily】特區護照申ETA「不符資格」 系統蝦碌 英內政部：積極檢討安排
【Emily】特區護照申ETA「不符資格」 系統蝦碌 英內政部：積極檢討安排
【Emily】立會Panel協調正副主席 有資深議員話唔明準則
【Emily】立會Panel協調正副主席 有資深議員話唔明準則
【Emily】一連12星期 高鐵「香港熊貓專列」周六啟航
【Emily】一連12星期 高鐵「香港熊貓專列」周六啟航
【Emily】GO PARK Sports開放 單車徑跑步徑免費
【Emily】GO PARK Sports開放 單車徑跑步徑免費
【Emily】旅議會新主席 譚光舜都話要搶人才
【Emily】旅議會新主席 譚光舜都話要搶人才
【Emily】搶包山賽2．17起報名
【Emily】搶包山賽2．17起報名