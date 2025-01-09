洪雯學者思維「被誤解必然」 滅赤倡削社福捱罵「涼薄」 自信着眼長線

明報記者 馮樂琳

洪雯定期在媒體撰文，寫本港的經濟發展、大小工務工程預算、對城市規劃的願景……有時候觀點未必跟上政府方針。競選時她提出過單程證名額減半，當選後曾建議亦放寬雙程證持有人在港工作；就近日社會熱議的財赤問題，她提出削減公務員編制、反對花7億元在灣仔「靚地」興建宣傳北部都會區等大型基建計劃的「大型建設計劃展館」。

定位「數十年願景」 盼議員互補

「出來參選時思考過，肯定要接受別人的評價，而我做研究出身，我知道我的很多想法不是社會很主流的那一套，甚至不是政府現在想的那一套，肯定會有一些矛盾，那時候（參選）已要有心理準備。」

當選前長年在智庫和商業機構做研究，她說自己修讀城市規劃，想的是幾十年後的「願景」，如何與現實搭建，「市民可能未必很明白你（我）說什麼，但我們需要這樣的心意，這也是我的定位」。

立法會議事廳坐了89名議員，洪雯形容是各有定位、各有特長，有些議員着眼目前，她認同很重要，又說議會內已有很多議員扎根地區多時，更明白市民所需，「但香港長遠需要什麼？我希望與他們（其他議員）互補」。

有沒有收過「提點」？洪雯說一直嘗試找方法與政府部門溝通，自問想得較長遠，部門則難免要兼顧眼前問題，她表示理解，但強調「看眼前（的事），亦不可不看未來」。

以她近日捱批的削社福開支為例，「引入一個福利政策，可以贏得掌聲，但你（政府）要看十年二十年後，會怎樣呢？」她說政府或立法會的辯論過程缺乏一種「頂層思維」，引導社會的走向。

指政府議會皆乏「頂層思維」

擔任議員3年以來，有沒有聽過難聽的說話？洪雯說近日收到市民來電罵她「涼薄」，也被社福機構點名批評，「不好聽的說話始終要有人講，我講這些說話是經過深思熟慮」。她說，當年參選是本着為公眾利益的心，「所以不是很在意，是不是受人歡迎，是不是有人不喜歡你，甚至攻擊你，這些我都可以放下」。她形容成為立法會議員是千載難逢的機會，「這個時代給我的機會」，她說想「用足」這機會，盡量都向公眾交代她的想法。

建言經深思熟慮 不在意討不討好

至於會否再爭取連任，她說「想不到這麼遠」，但說不想為再參選而「磨平自己的思路」。來自選委會界別的她認為這是優勢，因選委來自不同界別，相對可接受的想法更闊更新，「我覺得我的選民都能夠理解我，很多時候他們是支持的，始終是為香港好，而且有理有據，不是喊一個口號的話，大家看到的」。

（議會建言．系列四）