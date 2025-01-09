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港聞二

詹培忠父子詐騙下月判刑 曾鈺成曾俊華外國官員求情

【明報專訊】立法會前議員詹培忠及其子詹劍崙在2013年亞洲資源控股有限公司的集資計劃，串謀內地商人隱瞞「賣殼」協議。詹氏父子早前被裁定兩項串謀詐騙罪成，同案另有一名婦人就「洗黑錢」罪成。3人還押至昨日於區院求情，詹氏父子分別獲立法會前主席曾鈺成和前財政司長曾俊華等名人、外國首長寫求情信（見表）。 辯方求情另提及本案沒證據指有人蒙受損失，法官回應指事件令小股東錯失高位套利的機會，更打擊香港投資環境，令香港變「鱷魚潭」。案件下月3日判刑。

3名被告依次為詹培忠（現時78歲，下同）、詹劍崙（55歲）、王蓓麗（68歲）求情後續須還押，下月3日判刑。

「助國家發展賑災 向政府獻策」

詹培忠昨由資深大律師黃佩琪代表求情，稱詹自言已是「風燭殘年」，曾患咽喉癌，於2010年中風後不良於行。多名社會名人為他寫求情信，其中曾鈺成稱詹協助國家地區發展及賑災，曾俊華則謂詹做議員期間向政府獻策。資深大律師清洪及立法會議員謝偉俊除了寫求情信，亦有到庭支持，詹在犯人欄向公眾方向點頭。

辯方稱檢控延誤 詹「風燭殘年」

黃佩琪續說，詹曾向中聯辦賑災委員會捐款500萬元，以及向潮州市捐款5000萬人民幣助建老人院及博物館。黃表示，詹被本案折騰多年，稱案件發生於2013年，翌年證監會接獲控方第一證人舉報後調查，廉署亦介入，詹曾多次詢問當局調查進度，至2021年廉署才落案起訴，故本案用超過10年才了結，出現延誤。辯方冀法庭考慮控方延誤、詹年老體弱多病及對社會有貢獻，給予減刑。

次被告詹劍崙由資深大律師王正宇代表求情，王稱詹屬初犯，他在加拿大哥倫比亞大學畢業後，一直從事金融行業逾廿年，患有心臟病及焦慮，右耳有深度聽力損失，另曾捐逾40萬元協助內地建孤兒院，在2020年疫情之時向逾千公司派發口罩。多名本地太平紳士及巴布亞新幾內亞首長亦為詹求情。

官：小股東失套利機會 令港變「鱷魚潭」

王正宇又說，本案沒證據指詹劍崙在本案有得益或引致其他股東受損失。法官練錦鴻質疑說法，指詹劍崙在其父幫忙下出任公司主席，又主動參與計劃。練官又指「喺商業社會，好少人做義工」，他肯定詹劍崙從中得益，只差在無法肯定得益多寡。

練官又指，秘密「賣殼」令小股東無法享有在全面要約收購下，以當時最高的股價被收購股份，錯失高位沽股套利機會，又令香港國際聲譽受損，打擊公平公正的投資環境，令香港變「鱷魚潭」，「投資者唔識就被食咗」，潛在投資者亦「唔夠膽入嚟香港」。

王蓓麗案發時是內地商人馬鐘鴻（51歲）下屬，協助馬處理4200萬元犯罪得益。辯方求情稱，王受到老闆指示下參與一次交易，重犯風險低，冀輕判。翻查資料，馬亦被控串謀詐騙及洗黑錢罪，已潛逃，正被廉署通緝。

【案件編號：DCCC 439/22】

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