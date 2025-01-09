前廳交流改模式 議員盼摸底非「關門傾掂數」

日後按事務委員會劃分

主席與局長協商議題

立法會昨日舉行前廳交流會，卓永興會後表示，有議員希望立法會能參與設定交流會主題，亦有意見認為交流會分組及參與人數多，導致交談有困難，所以決定改動。他稱，日後交流主題以立法會各事務委員會為基礎劃分，具體討論議題由事務委員會主席與相關局長協商，每次交流會涉及兩個委員會，輪流舉行。

立法會主席梁君彥歡迎政府安排，認為反映當局重視事務委員會，能突顯其推行重大政策的重要角色，相信有助官員在醞釀或檢討政策時，及早與議員充分溝通、吸納意見。金融界議員陳振英表示，新安排下構思交流會議題「從單向變成雙向」，有助吸引議員參與。他預期部分未及排期在恆常會議討論的議題，有機會提前在前廳交流會商討。

社福界狄志遠則說，新安排有如平常官員與事務委員會「摸底」，相信不是藉此達成決定，「不要予人一個感覺，是閉門商談或決定，這樣就不理想」。

另外昨日前廳交流會以發展旅遊熱點及銀色經濟為主題，由卓永興率領商經局長丘應樺、文體旅局長羅淑佩等官員出席。丘應樺會後表示，促進銀髮經濟工作組至今已召開兩次會議，期望今年上半年推出明確政策及方案。

議員倡魚排旅遊 BBQ卡拉OK

多名議員就旅遊發展提出建議，民建聯鄭泳舜表示，他在會上提出可改善啟德體育園的餐飲等安排，期望透過未來各項大型體育及文藝活動吸引更多旅客。選委界吳傑莊則建議發展本港「水上魚排」成旅遊熱點，認為除了休閒垂釣，可以容許燒烤、「卡拉OK」等休閒活動。