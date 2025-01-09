議員促「回流醫病」設限 盧寵茂稱難 梁熙：遏海外港人「濫用」福利 盧：難定義「外人」

質疑檢視2元乘車優惠

梁：對自己人非常嚴苛

目前市民持香港身分證可用資助公營醫療服務，例如急症室每次收費180元，非合資格者則收1230元。提出質詢的梁熙認為，政府檢視長者2元乘車優惠是「對自己人非常嚴苛，對外人就很慷慨津貼回流醫病」，政府須「刀口向外」限制向移民者提供醫療福利。

醫衛局未有提供梁熙查詢「回流醫病」的相關數據。盧寵茂回應，本港人口流動高，當局無統計回流醫病數目，但質疑「我們初步看，到底比例多高，是否坊間所說這麼嚴重，我們有一個問號」，他說設限需廣泛討論才能達成共識，政府無意推行，並認同設限有違政府鼓勵大灣區養老措施。

無統計「回流醫病」數據

盧：設限違鼓勵灣區養老措施

選委界陳凱欣質疑，政府無統計回流醫病數據不代表問題不嚴重，稱醫管局只以持身分證與否設兩種收費，建議考慮先向住院的「回流」病人執行不同收費。民建聯主席陳克勤質疑局方指難以定義移居海外，建議參考消費券計劃，要求申請人須連續36個月在港或有否提早申請領取強積金。

「是否想每次睇醫生問你留港多久」

盧寵茂稱醫療服務與社會福利或「派錢」有分別，例如綜援和長者生活津貼等是年度發放，消費券是單次發放，可評估同年度或指定期限離港日數；而醫療服務是連續提供，且有偶發和急切需要，難要求全港市民每年申請留港日數的證明文件，「大家是不是想每一次睇醫生都要問你，你過去一年在港居住多久？」

民建聯陳勇問及海外國家如何限制移民者享用醫療福利，盧寵茂稱其他地區採用醫療保險制度，一旦移民並停止醫療供款，便得不到福利，而本港由醫管局資助97%醫療費用，具有獨特優勢亦有限制，「就是無辦法令不在港、無交稅、無供醫療保險，就不可使用醫療福利」。