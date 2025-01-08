黎稱特朗普對華脫鈎正確 撐台入「四方安全對話」

辯方昨就2020年10月底至11月初美國大選前後的事情提問。庭上提到，2020年10月22日，黎在訪談節目Live Chat with Jimmy Lai（下稱Live Chat）說希望特朗普連任美國總統，並形容對方「對待中國的方式正確，我希望這種方式持續下去」。

稱美撤港特殊地位有效抗衡國安法

黎智英就上述言論供稱，特朗普曾承諾採取措施解決香港問題，而對方是言出必行之人，相信對方連任，「我們便有機會處理國安法」，因此希望特朗普連任。對於當年特朗普採取哪些「正確方式」對待中國，黎稱特朗普在多方面的貿易跟中國脫鈎，以及停止向中國輸出晶片的做法正確，美國應延續有關措施。之後黎補充，美國在某些層面應繼續跟中國做生意。

同年10月27日，黎智英在Twitter（現稱X）再次談及特朗普，形容對方「應對中國的方式有效」。黎就此帖文作供時，法官李運騰關注，2020年10月前，特朗普有否對香港做事；黎稱當年特朗普唯一對香港做的事，是取消本港特殊貿易地位。在法官李素蘭和辯方追問下，黎認為取消特殊地位的做法具成效，最終可免讓港人免受國安法「禍害」。

同年11月12日、美國大選結束後，黎智英在Live Chat表示，拜登政府應讓台灣參與由美國、日本、澳洲及印度組成的「四方安全對話」。黎在庭上補充，自己支持台灣參與上述聯盟，讓台灣獲得保護，免受中國侵擾。

杜官質疑，台灣並非獨立國家，怎能參與「四方安全對話」；黎回應稱，他只是希望台灣加入該聯盟。此時法官李素蘭追問，黎是否希望台灣成為獨立國家？黎回應稱，台灣或能以非獨立國家身分參與聯盟。

杜官指台灣非獨立國家

以父子喻兩岸 不能求人抗父

杜官之後以親子關係為喻，稱一名小孩也不能要求別人保護自己，以抗衡自己的父親。黎回應說「這是可行的」，認為小孩雖然不能宣稱某人是自己的父親，但可拒絕承認自己的父親。審訊今續。

【案件編號：HCCC51/22】

明報記者

（黎智英案）