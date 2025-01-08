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港聞

港聞二

上訴委會「終局決定」 立會法律顧問關注約制終院權力

【明報專訊】規管關鍵基礎設施的草案提出設上訴機制，容許營運者就當局決定上訴，草案建議成立的上訴委員會的決定屬終局決定（final）。立法會法律顧問致函政府要求當局釐清此條款，指相關權力似乎約制終審法院終審權，詢問此安排能否符合過去法庭案例。

保安局：會否被覆核按法律處理

法律顧問在信中引用終院於2010年的「莫乃光訴譚偉豪案」。案中裁定立法會及區議會選舉呈請「最終決定條文」違憲及無效，政府翌年修例。本報早前向保安局查詢，上訴委員會決定是否可被司法覆核；局方回覆稱，終局決定是其他條例中常見做法，「有關決定會否被司法覆核將根據法律處理」。

無手令可入處所 局方：限極端情况

草案同時容許在緊急情况、營運者不願配合、取得手令非切實可行下，獲關鍵基建專員授權人員可在無法庭手令下，緊急進入任何處所，搜查相關涉案關鍵電腦系統的文件。立法會法律顧問提及，有關權力可能影響《基本法》及《香港人權法》下個人及法人免受非法搜查及非法侵入的權利，要求釐清權力是否與基本法及人權法要求一致。

保安局副秘書長王秀慧昨強調，緊急進入處所的權力屬極端情况，例如午夜未必找到當值裁判官、電腦系統保安事故也很緊急，就需運用相關權力。

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