醫院急症室系統納規管 療養部門未必

昨日立法會條例草案委員會上，王秀慧表示近年全球出現不少醫院相關事故，舉例去年本港有私營醫院受勒索軟件攻擊，整間醫院電腦系統不能運作，令化驗報告及血液配對改由人手操作。翻查資料，仁安醫院去年4月發現網絡系統遭黑客攻擊，部分運作受影響。

保安局重申，期望透過立法設定重要基本要求，減低必要服務因網絡攻擊被擾亂或破壞的可能，保障維持社會正常運作關鍵基礎設施的電腦系統安全。

電力公司受管 不涵考勤招聘系統

至於積金易平台等會否納入「指明營運者」，王秀慧稱營運者身分需保密，外界可參考訂定指明營運者的因素，包括所提供服務重要性，以及若喪失功能會否很大程度影響經濟及社會運作。她舉例，在能源界別中，發電廠屬關鍵基礎設施，電力公司被界定為營運者；而關鍵電腦系統涵蓋燃料運輸及溫度監測系統等，考勤紀錄及招聘系統等則不屬於。

不公開名單 自行披露不違法

當局表示，基於保安理由不會公開受規管名單，但機構營運者自行公開受監管，則並不違法。