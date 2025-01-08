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港聞二

女經理涉性騷擾女員工 平機會事主取得聯繫

【明報專訊】連鎖韓式餐廳「Terrace in seaside」又一城分店近日有女員工於社交平台撰文，稱被女分區經理改花名取笑身材。涉事餐廳事後稱已成立獨立調查隊伍徹查事件，並即時向一名涉事職員發警告信，着其停職候查。平機會前晚深夜發稿表示高度關注事件，事主昨日於網上稱已與平機會取得聯繫，自己亦已離職。

平機會：性騷擾不論同性異性

平機會主席林美秀昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，不評論個別個案，但據《性別歧視條例》，性騷擾包括一個人對其他人作出涉及性的行徑，即向對方或在對方在場時作出涉及性的陳述，令對方感敵意或威嚇。

事主撰文提及涉事分區經理也是女性。林美秀稱性騷擾與性別無關，即騷擾者與被騷擾者可是同性，也可是異性，只要一個人向另一個人做出不受歡迎、涉及性的行徑，均可能違例。

平機會前晚發稿稱高度關注事件，收到相關投訴後會按既定守則跟進。該會稱根據相關條例，僱員受僱期間性騷擾同事，即屬違法。據該會紀錄，2020年1月至去年11月收到930宗性騷擾投訴，當中690宗近七成半涉及僱傭範疇。

事主本月4日於社交平台Threads撰文，稱於又一城分店上班首日，即被分區經理改花名稱她「大波妹」、「大波蓮」，其後又於工作群組的報更信息以「大波蓮」代指她，其他職員亦有取笑其身材。

事主離職 稱只經平機會與前僱主交涉

事主昨於社交平台稱，已收到涉事女經理透過信息道歉，她表明「不接受亦不理解」，又指對方道歉似抄網上文章，欠缺誠意。她說已與平機會取得聯繫，自己亦已離職，與前公司的交涉均會透過平機會建立的平台溝通。

Terrace in seaside在事主公開事件後，發聲明稱已將涉事職員停職及處分，事主則留言批評餐廳未向她交代。餐廳曾稱正聯絡事主，並高度關注事件，已向一名涉事職員發警告信並停職候查，未來會加強內部培訓。

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