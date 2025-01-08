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港聞

港聞二

求醫輔助生育倡最高扣稅10萬 庫房料年少收5100萬

【明報專訊】前年《施政報告》提出設立輔助生育服務稅項扣除，合資格納稅人每年度最多可扣稅10萬元。立法會草案委員會昨首開會，副醫衛局長李夏茵稱政策目的為不育夫婦減輕經濟負擔，現時新生嬰兒使用輔助生育誕生只佔5.6%，認為措施對鼓勵生育影響不大。

草案提出，2024/25課稅年度起在薪俸稅和個人入息課稅設立輔助生育稅項扣除，因醫學理由接受輔助生育者每年度最高扣稅10萬元，涵蓋醫學定義為不育、因接受化療等可能導致不育者，並在持牌中心接受服務。政府粗略估計每年稅收減少5100萬元，約6600人受惠。

據人類生殖科技管理局文件，本港前年有6505名婦女接受輔助生育，49.2%屬36至40歲。李夏茵稱市民對生育考慮不止10萬元扣稅額，而是教育、照顧等，相信措施對提高生育率影響不大，同時僅少數婦女45歲或以後使用服務，料措施對鼓勵婦女盡早求醫幫助有限。

受惠納稅人不限港人

多名議員關注扣稅資格，李夏茵稱婦女成功懷孕與否不影響扣稅資格，受惠納稅人亦不限港人；本港雖未有持牌機構獲准提供代母安排，惟將來如有機構獲准，代母安排將適用於扣稅。對於有議員關注本港輔助生育服務供不應求，她說全港僅11名醫生持有相關專業資格，有需要積極培訓，不排除考慮大灣區協作。

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