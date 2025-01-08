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母乳庫周一啟用 接逾百查詢 早產媽媽捐母乳撐同路人

【明報專訊】位於香港兒童醫院的全港首個母乳庫周一（6日）啟用，香港母乳庫總監黃明沁稱收到逾100宗查詢，並已有數名捐贈者。捐贈者阿馥是早產嬰媽媽，女兒出生數日便因跌磅入院，她克服「上奶」困難，每3小時泵一次奶，「希望畀最好嘅畀小朋友」，如今希望成為其他媽媽的「後盾」。另一捐贈者Yoyo曾不幸流產，希望用行動支援有需要的嬰兒及母親，並為8個月大女兒樹立榜樣，教她學會分享愛。

目標3月前接收50公升

黃明沁說，目前正招募捐贈者及接收母乳，希望今年3月前收集到50至100公升母乳，向有臨牀需要的極早產及患危疾的初生嬰提供母乳；首批捐贈母乳亦會用於測試系統運作及流程等。

阿馥上周捐出母乳，奶量約5公升。她懷孕36周時誕下女兒，女嬰一度因跌磅而入住兒科病房。阿馥憶述曾十分自責，見到女兒留醫更放聲大哭，「係咪我照顧得唔好？」，因此努力「追奶」，曾每3小時泵一次奶，每日只睡一小時，只為女兒有足夠母乳，能增強抵抗力。

阿馥說早產嬰媽媽上奶較困難，曾需吸乳器模擬嬰兒吮吸出奶水，但女兒成為動力，最後儲存的母乳量「打爆咗兩個雪櫃」，除滿足女兒需要，更可捐贈母乳，支援其他嬰兒及母親。她希望能成為因故無法母乳餵哺的母親們的「後盾」。

曾流產捐贈者明白媽媽需支援

「專心照顧BB 食嗰方面交畀我哋」

另一媽媽Yoyo說，她曾有「兩個未出世就返咗天家嘅BB」，深知早產嬰「好唔容易先嚟到呢個世界」，他們和媽媽需更多支援，故一知道可捐贈母乳後便決定成為捐贈者。Yoyo更希望以身作則，教女兒分享愛，又說捐贈母乳亦有女兒的一分力。她亦盼告訴早產及患危疾嬰兒的母親，「唔好自責，時間、身體留番畀照顧BB，食嗰方面就交畀我哋，相信一定會好起來」。

母乳庫目標每年收集1000公升母乳，惠及約450至600名極早產及患有危疾的初生嬰兒。黃明沁說，以每個媽媽捐贈5公升計算，估計需要150至200名捐贈者；而母乳捐贈不設次數限制，母乳在溫度限制下一般可儲存6個月。母乳庫資深護師林志愛說，每名捐贈者母乳會獨立分裝，不會混雜，方便日後追溯來源。

現行安排下，捐贈者需每3個月做抽血等檢驗，黃明沁稱在公院分娩的母親須在分娩時所在的醫院檢驗，在私院分娩的母親則到兒童醫院檢驗，並計劃在推行3個月至半年後檢視安排，視乎需要調整。

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