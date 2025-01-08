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熊貓花車初一巡遊 韓團參演 旅發局料吸10萬人次 半數旅客

【明報專訊】蛇年將至，新春花車匯演將於農曆大年初一晚（29日）在尖沙嘴舉行，今年共有9輛花車參與，與去年相同；其中兩輛加入大熊貓元素，而首次參與的即時通訊軟件「LINE Friends」的花車則以蛇的線條為靈感。46支本地、內地及國際表演隊伍將同場獻技，包括韓國女團「Kep1er」及2020年《全美一叮》冠軍賽第一印度舞團「V.Unbeatable」等。旅發局預計當日約有10萬人次現場觀賞，一半是旅客，較去年預計的15萬人為少。

9花車參與 LINE角色首登場

今年「國泰新春國際匯演之夜」以「如意新春 喜樂連連」為主題，9輛花車各有特色，其中文體旅局、旅發局及海洋公園聯合呈獻的「熊貓暢遊香港號」，以及亞洲旅遊交流中心的「歡樂春節．文旅賀歲」均響應「熊貓經濟」，花車設置元素選用大熊貓。旅發局另一花車「如意新春 喜樂連連」則設有如意環，貫穿本港標誌建築物，行駛時會有燈影伴隨，寓意將福氣帶給全港。

首次參與匯演的LINE Friends花車「閃耀蛻變 賀新禧」以帆船為主體，配上充滿未來感的Y3K元素、閃爍的船帆及燈飾，負責人Kay稱，車頭設有戴蛇帽的小雞角色「Sally」，稱「蛇雞」生肖上為三合，可帶來好運。

花式跳繩會《全美一叮》舞團同獻技

除了花車巡遊，今年有28支來自14個國家或地區的表演隊伍獻技，較去年多，包括在2019和2023「World of Dance Hong Kong」香港站奪冠的本地舞團Chestroll Dance Crew；2018年《全美一叮》亞軍、來自奧地利的雜技表演團體Zurcaroh；第14屆全運會開幕及閉幕式表演隊伍陝西表演藝術團等；泰國男團LYKN及韓國女團Kep1er亦會載歌載舞。另外，中國國術龍獅總會及香港花式跳繩會等18個本地表演團體，會率先於傍晚約6時沿巡遊路線表演。

匯演將於文化中心廣場起步，途經廣東道、海防道及彌敦道，終點設於香港喜來登酒店，旅發局預計首輛花車晚上8時15分出發，9時45分抵達終點。沿路設有多個免費觀賞區，亦設觀眾座席，門票分為480、450及300元，周六（11日）上午8時起於旅發局九龍旅客諮詢中心發售。

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