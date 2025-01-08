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港聞

港聞二

反恐案警稱曾為涉案手機充電 無資料傳輸功能

【明報專訊】《反恐條例》第二案，8人涉2020年初策劃3次爆炸，昨在高等法院踏入第30天審訊。網罪科警長供稱擔心被告的手機電源耗盡，曾經連接充電器充電，又稱充電器不設資料傳輸功能，不會影響手機內資料。辯方要求警長在庭上開啟該手機，惟手機電力不足。法官遂指示警長替手機充電，並提醒要用沒有傳輸功能的充電器；警長一度發笑，法官稱「唔好笑，講真」。

第四被告張家俊2020年3月7日晚上在寓所被捕。網罪科警長梁國雄曾保管檢驗張的兩部手機，為手機充電和放入防干擾袋，翌日早上交予警員白智峰。在辯方盤問下，梁表示其工作是提供技術支援、協助保存數碼資料及確保資料不受干擾。

警指Tg密碼6位數

控方爭議稱4位數

梁國雄表示，獲同袍告知其中一部iPhone手機的Telegram（Tg）密碼為「249542」，他成功以密碼開啟Tg程式。代表張家俊的辯方大律師指出，該手機Tg密碼只有4位數，是「2495」，梁不同意。辯方表示，若梁輸入「249542」為密碼，由於首4位數字正確，仍能開啟Tg。梁強調該iPhone的Tg使用6位數密碼，Android手機則用4位數密碼。

針對Tg密碼爭議，辯方邀請梁國雄在庭上開啟涉案手機測試，惟手機電力不足無法開機。法官陳仲衡指示梁攜帶警隊配置的充電器到庭，「首先要無傳輸功能嘅充電器」，待今日在陪審團面前測試。梁聽畢發笑，陳官說：「唔好笑，講真。」

辯方盤問時提到，梁國雄在警員記事冊誤寫涉事金色iPhone手機為銀色，梁承認寫錯。辯方稱「巧合地，之前亦有警員將手機寫作銀色」，遭控方反對。梁稱及後發現記事冊陳述錯誤，補錄口供更正這一點。

帶隊拘捕和搜屋的有組織罪案及三合會調查科警長李東彪則稱，張家俊被捕時能自行走路，同袍無使用武力或暴力威脅招認。辯方質疑李抄襲下屬的記事冊內容，李否認，稱旨在核對下屬的版本和自己記憶是否一致。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 186/22】

相關字詞﹕高等法院 企圖製造炸藥罪 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 92籤爆炸品案 反恐條例

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