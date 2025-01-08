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港聞

港聞二

控：與情婦融洽婚姻不順 許金山最有放毒氣球動機

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻女，被控兩項謀殺罪，昨於高院結案陳辭。控方表示，許金山情婦學歷高，與許家子女相處融洽，猶如許金山的「靈魂伴侶」，反觀許妻是家庭主婦，兩夫妻經常爭執，婚姻不順。控方強調，許金山是許氏一家內最有動機放置毒氣瑜伽球的人。

指妻抑鬱改善籌劃未來

曾提離婚 無自殺念頭

被告許金山被控2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬及次女許儷玲。控方結案陳辭指，家庭醫生早年診治黃秀芬，發現黃的情緒問題源於婚姻不美滿。黃後期抑鬱症改善，主動提議離婚，顯示她希望掌控婚姻狀態，無自殺念頭。控方引述友人表示，黃已接受丈夫和情婦李泳怡（Shara）交往一事，參與課程提升自信，變得樂觀。

控方提及，黃秀芬事發前不久購入雪茄、風乾火腿和昂貴廚具等，顯示黃籌劃未來，無意了結生命。控方着陪審團思考，若黃有心自殺，「為何在人來人往的道路上自殺，而不是尋找一處清靜之地？」

控方續指出，許金山和黃秀芬同一屋簷下撫養4名子女，只有夫妻名義，實際上似是合作伙伴，熟悉許家的人都知道許出軌。控方形容，Shara具博士學歷，事發時擔任副教授，曾和許合寫論文，是許的完美「靈魂伴侶」；對比之下，黃秀芬修讀護理系出身，案發時是沒有掙錢能力的主婦，夫妻關係和性生活不和諧。

質疑次女因學業自殺

至於許儷玲（Lily），控方稱友人形容Lily為人幽默，雖然家庭關係緊張，其性格無異於一般少女。控方向陪審團表示，即使Lily和母親不咬弦，母親曾一時衝動向Lily丟插頭，「我們曾經都是青少年，明白成長面對的挑戰」，反問Lily會否為了學業自殺。

未證車內有蟲須毒殺

許金山早前辯稱，Lily可能用儲存一氧化碳的瑜伽球殺昆蟲；控方昨反駁，無證據顯示涉事私家車內有蟲鼠，反問若Lily想用瑜伽球殺蟲，為何瑜伽球的氣塞不知所終。控方結案陳辭未完，聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】

相關字詞﹕高等法院 許金山 瑜伽球 謀殺 副教授涉殺妻 中文大學醫學院

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