控方指看風景不應熊抱 陸振中：同袍常互安慰鼓勵

攙扶如廁「助同袍舉手之勞」

控方指第三次非禮事件前，被告陸振中（現年45歲）扶X前往廁所過程中，大可叫其他在場同事幫忙，或稍為停步，問為何他無這樣做；陸回答道，當時他沒有想過，而X能自己步行。控方即質疑，X先前剛在陸面前跌倒，陸回答指X「發軟蹄」前交談思路清晰；控方追問下，陸同意交談內容是指X被問及需否上洗手間時，說「好」或「要」。

控方問，若然X曾說陸「好過我男朋友」等話，陸不會在6月27日X確診新冠肺炎後表現「雀躍」地親自送物資到X寓所；陸振中否認，解釋指警隊同工同酬、無男女分野，他亦不能選擇自己的副手是男或女，又形容X是沙頭角分區200多名警務人員中的「第二把交椅」；控方打斷說有時任總督察黃燦熊，X當時只是見習督察，揶揄「唔好同我講笑啦」。

陸稱根據控方文件，督察與總督察屬同一架構，控方再質疑「點會同一level？」黃燦熊已任職10多年，如X與黃同級，為何陸早前供稱X害怕黃在其工作報告上寫負面評價；陸猜測X或防範黃在警署的人脈和影響力，並補充稱送物資的舉動可讓其他同事知道他關心下屬，他視X的話為讚賞，「年輕人有時講嘢係爆啲」。

否認熊抱 稱「輕拍」「攬着」

控方另播放7月5日，陸載X回家途中二人在大埔龍尾泳灘停留的閉路電視片段，指陸似乎欲攬着X。陸否認熊抱的說法，指X曾向自己訴說家庭問題，他當時遂安慰X，而警隊不論性別，有時會輕拍和攬着同事安慰或鼓勵，不涉男女之情，「尤其2019年之後，大家都會講到喊、攬埋一齊」；有男同事哭泣，他也會擁抱對方。

認距離過近不當 非婚外情

控方謂陸其實無必要與X站得如此近，X甩開他的手是希望二人保持距離，陸稱「𠵱家睇番畫面同意」，「畀我做多次，我梗係唔會咁做啦」。控方在盤問尾聲指陸藉X醉酒把她帶入殘廁非禮，又濫用職權不斷製造親近X的機會，包括送手機、管接管送等「嚟玩你嘅婚外情」，陸表示「完全唔同意」。陸振中已作供完畢；聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】