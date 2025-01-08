明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控方指看風景不應熊抱 陸振中：同袍常互安慰鼓勵

【明報專訊】沙頭角分區時任指揮官、警司陸振中（圖）涉2022年三度非禮女下屬及襲擊同袍案，昨在區院續審。控方質疑陸無必要與女下屬X身體接觸，包括可在X步往廁所時着其他同事幫忙攙扶，事後更不應在看風景時熊抱X。陸振中多番強調警隊無男女之分，協助同袍是舉手之勞。至於看風景一事，他表示出於安慰或鼓勵同事衍生的接觸時有發生，他不會聯想到「嗰啲情情愛愛」的事，但現在看回閉路電視畫面，同意與X距離過近不恰當。

攙扶如廁「助同袍舉手之勞」

控方指第三次非禮事件前，被告陸振中（現年45歲）扶X前往廁所過程中，大可叫其他在場同事幫忙，或稍為停步，問為何他無這樣做；陸回答道，當時他沒有想過，而X能自己步行。控方即質疑，X先前剛在陸面前跌倒，陸回答指X「發軟蹄」前交談思路清晰；控方追問下，陸同意交談內容是指X被問及需否上洗手間時，說「好」或「要」。

控方問，若然X曾說陸「好過我男朋友」等話，陸不會在6月27日X確診新冠肺炎後表現「雀躍」地親自送物資到X寓所；陸振中否認，解釋指警隊同工同酬、無男女分野，他亦不能選擇自己的副手是男或女，又形容X是沙頭角分區200多名警務人員中的「第二把交椅」；控方打斷說有時任總督察黃燦熊，X當時只是見習督察，揶揄「唔好同我講笑啦」。

陸稱根據控方文件，督察與總督察屬同一架構，控方再質疑「點會同一level？」黃燦熊已任職10多年，如X與黃同級，為何陸早前供稱X害怕黃在其工作報告上寫負面評價；陸猜測X或防範黃在警署的人脈和影響力，並補充稱送物資的舉動可讓其他同事知道他關心下屬，他視X的話為讚賞，「年輕人有時講嘢係爆啲」。

否認熊抱 稱「輕拍」「攬着」

控方另播放7月5日，陸載X回家途中二人在大埔龍尾泳灘停留的閉路電視片段，指陸似乎欲攬着X。陸否認熊抱的說法，指X曾向自己訴說家庭問題，他當時遂安慰X，而警隊不論性別，有時會輕拍和攬着同事安慰或鼓勵，不涉男女之情，「尤其2019年之後，大家都會講到喊、攬埋一齊」；有男同事哭泣，他也會擁抱對方。

認距離過近不當 非婚外情

控方謂陸其實無必要與X站得如此近，X甩開他的手是希望二人保持距離，陸稱「𠵱家睇番畫面同意」，「畀我做多次，我梗係唔會咁做啦」。控方在盤問尾聲指陸藉X醉酒把她帶入殘廁非禮，又濫用職權不斷製造親近X的機會，包括送手機、管接管送等「嚟玩你嘅婚外情」，陸表示「完全唔同意」。陸振中已作供完畢；聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 危險駕駛 非禮 陸振中 沙頭角 警司

上 / 下一篇新聞

遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥
遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥
大嶼東北白海豚絕迹9年 大小磨刀海域列重要棲地
大嶼東北白海豚絕迹9年 大小磨刀海域列重要棲地
認南港島線西段影響海濱景 路署：會做環評
認南港島線西段影響海濱景 路署：會做環評
關連境外系統拒交料 港機構沒辯解可罰 立法管關鍵設施 保安局：非施長臂管轄
關連境外系統拒交料 港機構沒辯解可罰 立法管關鍵設施 保安局：非施長臂管轄
醫院急症室系統納規管 療養部門未必
醫院急症室系統納規管 療養部門未必
上訴委會「終局決定」 立會法律顧問關注約制終院權力
上訴委會「終局決定」 立會法律顧問關注約制終院權力
黎稱特朗普對華脫鈎正確 撐台入「四方安全對話」
黎稱特朗普對華脫鈎正確 撐台入「四方安全對話」
Mark Simon捲「虛報」拜登子與華關係 黎：損我誠信
Mark Simon捲「虛報」拜登子與華關係 黎：損我誠信
震驚陸涉非禮 辯方品格證人：唔似平時作風
震驚陸涉非禮 辯方品格證人：唔似平時作風
控：與情婦融洽婚姻不順 許金山最有放毒氣球動機
控：與情婦融洽婚姻不順 許金山最有放毒氣球動機
3僱主26黑工被捕 涉公屋裝修工程
3僱主26黑工被捕 涉公屋裝修工程
反恐案警稱曾為涉案手機充電 無資料傳輸功能
反恐案警稱曾為涉案手機充電 無資料傳輸功能
熊貓花車初一巡遊 韓團參演 旅發局料吸10萬人次 半數旅客
熊貓花車初一巡遊 韓團參演 旅發局料吸10萬人次 半數旅客
「精進土木」涉拖款 分判追討1230萬
「精進土木」涉拖款 分判追討1230萬
歷23條立法區議會改制 與建制派同投贊成票 狄志遠拿揑紅線：建互信更獲聆聽
歷23條立法區議會改制 與建制派同投贊成票 狄志遠拿揑紅線：建互信更獲聆聽
指政府等方面憂影響穩定 認政改議案承諾落空
指政府等方面憂影響穩定 認政改議案承諾落空
母乳庫周一啟用 接逾百查詢 早產媽媽捐母乳撐同路人
母乳庫周一啟用 接逾百查詢 早產媽媽捐母乳撐同路人
求醫輔助生育倡最高扣稅10萬 庫房料年少收5100萬
求醫輔助生育倡最高扣稅10萬 庫房料年少收5100萬
女經理涉性騷擾女員工 平機會事主取得聯繫
女經理涉性騷擾女員工 平機會事主取得聯繫
灣區熱搜：歸鄉種萬苗 港人冀孕育「咖啡僑鄉」 台山播埃塞俄比亞原生種 嘗試自然種植
灣區熱搜：歸鄉種萬苗 港人冀孕育「咖啡僑鄉」 台山播埃塞俄比亞原生種 嘗試自然種植
灣區熱搜：看好台山旅遊 擬兼營「啡式」民宿
灣區熱搜：看好台山旅遊 擬兼營「啡式」民宿
灣區熱搜：一杯齋啡萌煮意 四處「嗒味」學習
灣區熱搜：一杯齋啡萌煮意 四處「嗒味」學習
【Emily】聖誕裝飾吸睛 吉舖奇招招租 負責人：之前試過 效果唔錯
【Emily】聖誕裝飾吸睛 吉舖奇招招租 負責人：之前試過 效果唔錯
【Emily】億元金多寶3人分 一注派彩6923萬
【Emily】億元金多寶3人分 一注派彩6923萬
【Emily】前廳交流會今開 傾旅遊及銀色經濟
【Emily】前廳交流會今開 傾旅遊及銀色經濟
【Emily】訪體育園摸草皮 陳克勤冀雙紅會成事
【Emily】訪體育園摸草皮 陳克勤冀雙紅會成事
【Emily】南區小徑增打卡擺設 熊貓拎住奶茶蛋撻
【Emily】南區小徑增打卡擺設 熊貓拎住奶茶蛋撻
【Emily】鄧何基金再撥300萬 畀社署做社會救濟金
【Emily】鄧何基金再撥300萬 畀社署做社會救濟金