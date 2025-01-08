認南港島線西段影響海濱景 路署：會做環評

稱系統較輕 未必掛架空電纜

根據當局早前向立法會提交的文件，南港島線西段確認採用智慧綠色集體運輸系統取代原有重鐵方案，初步走線全長約7.5公里，接駁黃竹坑站和香港大學站，車程約20分鐘，途經香港仔、華富、數碼港及薄扶林一帶，服務該區約13萬居住人口及約5萬就業職位，預計2025年展開詳細規劃，2027年開始前期建造工程。

區議員於會上關注景觀、華富站及黃竹坑站設計等問題。梁進表示，現未清楚方案走線，憂慮黃竹坑明渠、「躍動港島南」提出興建的「活力環島長廊」部分位置會被遮擋，冀相關部門先與負責海濱的部門商討，「費事浪費錢整完後遮了」。

經民聯趙式浩關注華富本已有兩個「小區」，如加上華貴等，該站附近共4個「小區」、或需服務約9萬人口，冀設計上考慮行人流量。民建聯朱立威則稱，西段接駁的黃竹坑站可轉車至南港島線東段，惟東段列車現時只有3卡車，繁忙時間較擠迫，冀當局考慮車站設計及車廂承載力。

人流倘增 東段可加車擴充

彭國偉回應，現時方案走線僅屬初步，「站會在哪裏都未有」，黃竹坑站設計會考慮如何接駁現有路線，設計華富站亦會與房屋署聯絡，研究該站出入口安排。運物局助理秘書長吳永智會上稱，因應未來西段落成後人流增加，南港島線東段有條件可加車及擴充。

議員林詠欣會後指出，有居民關注華富邨重建後不近地鐵站，而邨民安置地方未定，亦擔心之後居住位置與地鐵站有距離，冀當局多建出入口，滿足邨民需要。