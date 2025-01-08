大嶼東北白海豚絕迹9年 大小磨刀海域列重要棲地

整體34條 歷年次低

報告顯示，2023/24年度在4個調查區域錄得34條中華白海豚，與2022/23年度並列有紀錄以來第二低，較最低的2018/19年度（32條）多兩條。除了大嶼山東北水域錄得0條，其餘西北、西南及西面水域分別錄得4、9及21條。

報告指出，過去10年中華白海豚在北大嶼山水域數量顯著下降，並在過去數年愈趨收窄至西端水域近邊界位置，而大嶼山西南海岸公園在過去10年仍錄得「穩定而持續高企的海豚使用量」。

大橋動工後東北劇減

翻查資料，大嶼山東北曾是白海豚熱門棲息地點，2011年錄得11條，同年12月港珠澳大橋香港口岸動工；翌年該水域錄得白海豚數量跌至單位數，2015年跌至0條，一直到最新報告的2023/24年度仍絕迹於東北一帶水域。

漁護署網頁顯示，大小磨刀海岸公園的海洋環境受珠江流入大海的淡水徑流所影響，含有較多有機物和沉積物。在該水域找到的海洋生物大都甚為適應低鹽度和混濁的海洋環境，「至於公園附近的海域，則被確認為中華白海豚的重要棲息地和覓食地，以及一些具商業價值魚類品種的產卵區」。