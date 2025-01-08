遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥

明報記者 馬耀森

機管局稱發現率低非重要棲地

保育學會指失實取巧

擬議的香港口岸東碇泊區除了毗鄰大小磨刀海岸公園，與北大嶼山海岸公園最近亦只有560米。對於當局在簡介稱「在500米評估範圍內發現海洋哺乳動物的機率非常低，顯示評估範圍並非中華白海豚及江豚的重要棲息地」，香港海豚保育學會認為是失實及不合理的評估和描述，指大小磨刀海岸公園範圍原是白海豚重要棲息及覓食水域，但近年附近大型工程不斷，令白海豚消失，成立海岸公園主要目的便是保護白海豚，批評機管局的說法取巧，擔心以此基礎去做環評，會導致項目範圍內有關白海豚棲息地的重要性被嚴重低估。

全項目擬可泊數百艇

長春社籲研撞船風險

機管局向環保署提交的水上康樂及遊艇港灣發展工程項目簡介，公眾查閱期上周四（2日）已結束。根據簡介，遊艇港灣為一個面積約200公頃的開放式海灣區域，位於大嶼山北岸，西至機場島、北至港珠澳大橋香港口岸。擬議工程包括多個碇泊及停泊設施（見圖），當中香港口岸東碇泊區可泊約20至30艘大型遊艇；其餘兩個船隻停泊區位於香港口岸南和東涌東，分別可泊約450至470艘長20至60米的中型遊艇，以及60至70艘長度少於20米的小型遊艇。

簡介續稱，擬建海上設施將採用小型浮動平台及船樁等，不會對水體造成顯著變化，口岸東碇泊區旨在服務大型遊艇，「絕對只用於停泊目的」，不會提供廁所，亦禁止船舶清潔及維修。

至於與大小磨刀海岸公園最近相距約1.2公里的口岸南船隻停泊區，則需施工挖泥，挖泥量逾50萬立方米，約等於200個標準泳池容量，並需興建防波堤；簡介表明，「主要的潛在水質影響來源是建造防波堤所需的填海工程及挖泥工程」，工程將考慮採取緩解措施，例如安裝淤泥屏障、使用密封式抓斗挖泥機等。

除了船泊設施，香港口岸南亦擬設面積約150公頃的水上樂園，設繩索滑水設施、適合家庭及各種使用者的充氣設施樂園、非機動水上康樂活動及機動水上活動區等。

香港海豚保育學會表明反對遊艇港灣項目，副會長麥希汶認為擬議口岸東碇泊區與大小磨刀洲最近僅距50米，施工及營運期間造成的棲息地損失、水底噪音干擾、海水污染等，將大大影響白海豚在鄰近海岸公園的使用量。有提交意見的長春社認為，遊艇港灣項目無論施工及營運階段都會干擾附近水域，環評至少要研究若日後海上遊艇及工程船增加，引致大嶼山北岸水域交通量大增，會否加劇海豚撞船問題。

局方：監察海豚數 測保護成效

機管局回覆本報時無提及大小磨刀海岸公園，稱北大嶼山海岸公園去年11月成立，該局已訂立清晰目標，監察及驗證成立該海岸公園對保護中華白海豚的成效，將於該海岸公園設立後首6年內（即2025至2030年），監察大嶼山東北和西北調查區的中華白海豚整體數目和密度，並與三跑道系統施工前（即2014至2016年）數字比較、分析和研究，利用可量化指標評估中華白海豚在北大嶼山水域的生態環境。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676