遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥

【明報專訊】機管局計劃發展「機場城市」，擬在北大嶼山海岸興建多個船舶停泊及碇泊設施，建立「遊艇港灣」。根據工程項目簡介，位於港珠澳大橋香港口岸東的碇泊區將容納20至30艘長40至70米的大型遊艇，但碇泊區與以往常有中華白海豚出沒的大小磨刀海岸公園範圍最近相距50米；口岸南闢設的船隻停泊區則需建造防波堤，項目要填海22公頃及挖泥逾50萬立方米。香港海豚保育學會表示，建造防波堤及挖泥會令海岸公園外圍海牀直接喪失，不能逆轉，亦會影響白海豚使用海岸公園。
明報記者 馬耀森
機管局稱發現率低非重要棲地
保育學會指失實取巧
擬議的香港口岸東碇泊區除了毗鄰大小磨刀海岸公園，與北大嶼山海岸公園最近亦只有560米。對於當局在簡介稱「在500米評估範圍內發現海洋哺乳動物的機率非常低，顯示評估範圍並非中華白海豚及江豚的重要棲息地」，香港海豚保育學會認為是失實及不合理的評估和描述，指大小磨刀海岸公園範圍原是白海豚重要棲息及覓食水域，但近年附近大型工程不斷，令白海豚消失，成立海岸公園主要目的便是保護白海豚，批評機管局的說法取巧，擔心以此基礎去做環評，會導致項目範圍內有關白海豚棲息地的重要性被嚴重低估。
全項目擬可泊數百艇
長春社籲研撞船風險
機管局向環保署提交的水上康樂及遊艇港灣發展工程項目簡介，公眾查閱期上周四（2日）已結束。根據簡介，遊艇港灣為一個面積約200公頃的開放式海灣區域，位於大嶼山北岸，西至機場島、北至港珠澳大橋香港口岸。擬議工程包括多個碇泊及停泊設施（見圖），當中香港口岸東碇泊區可泊約20至30艘大型遊艇；其餘兩個船隻停泊區位於香港口岸南和東涌東，分別可泊約450至470艘長20至60米的中型遊艇，以及60至70艘長度少於20米的小型遊艇。
簡介續稱，擬建海上設施將採用小型浮動平台及船樁等，不會對水體造成顯著變化，口岸東碇泊區旨在服務大型遊艇，「絕對只用於停泊目的」，不會提供廁所，亦禁止船舶清潔及維修。
至於與大小磨刀海岸公園最近相距約1.2公里的口岸南船隻停泊區，則需施工挖泥，挖泥量逾50萬立方米，約等於200個標準泳池容量，並需興建防波堤；簡介表明，「主要的潛在水質影響來源是建造防波堤所需的填海工程及挖泥工程」，工程將考慮採取緩解措施，例如安裝淤泥屏障、使用密封式抓斗挖泥機等。
除了船泊設施，香港口岸南亦擬設面積約150公頃的水上樂園，設繩索滑水設施、適合家庭及各種使用者的充氣設施樂園、非機動水上康樂活動及機動水上活動區等。
香港海豚保育學會表明反對遊艇港灣項目，副會長麥希汶認為擬議口岸東碇泊區與大小磨刀洲最近僅距50米，施工及營運期間造成的棲息地損失、水底噪音干擾、海水污染等，將大大影響白海豚在鄰近海岸公園的使用量。有提交意見的長春社認為，遊艇港灣項目無論施工及營運階段都會干擾附近水域，環評至少要研究若日後海上遊艇及工程船增加，引致大嶼山北岸水域交通量大增，會否加劇海豚撞船問題。
局方：監察海豚數 測保護成效
機管局回覆本報時無提及大小磨刀海岸公園，稱北大嶼山海岸公園去年11月成立，該局已訂立清晰目標，監察及驗證成立該海岸公園對保護中華白海豚的成效，將於該海岸公園設立後首6年內（即2025至2030年），監察大嶼山東北和西北調查區的中華白海豚整體數目和密度，並與三跑道系統施工前（即2014至2016年）數字比較、分析和研究，利用可量化指標評估中華白海豚在北大嶼山水域的生態環境。
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