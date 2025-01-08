灣區熱搜：看好台山旅遊 擬兼營「啡式」民宿

陳建科2015年已在深圳開首間咖啡店，同年還在朋友邀請下於江門新會合作開了另一間，到2018年因業主賣地要結業，「本來打算在新會另選新址重開，但我覺得不如回台山」，第一間店開在台山市區，到2022年再於浮月村開第二間分店。

碉樓擬改造咖啡文化展示館

「我發現台山市區是當地人生活為主，來旅遊的大部分偏向遊鄉村，所以分店選擇了台山八景之一的浮月村，政府在這裏保育很多碉樓，而且免費參觀，節假日遊客比較多，就在上周末，10多架旅遊巴泊滿停車場，遊客把村裏賣臘肉、臘鴨的店舖全部掃光。」

陳健科透露，自己一直想開一間以咖啡為主題的特色民宿，故咖啡店對面草地將會設露營及獨立小屋供遊客居住。他又在村內承包35畝田地，主要種植有機時令蔬菜等農產品，售賣之餘也用作咖啡店西餐簡餐的有機食材；又與合作伙伴承包了90畝田地種植小麥，打造成麥田咖啡景觀。

陳健科的「咖啡產業」不止咖啡店、民宿和種植園，他還計劃將一座碉樓改造成咖啡文化展示館，向遊客介紹台山華僑的咖啡文化與種植咖啡的歷程。