灣區熱搜：歸鄉種萬苗 港人冀孕育「咖啡僑鄉」 台山播埃塞俄比亞原生種 嘗試自然種植

明報記者 司徒聰穎

陳健科擅長咖啡烘焙與冲煮，曾獲得江門新會區咖啡拼豆技能競賽一等獎，也曾擔任首屆咖啡拼豆師大賽粵港澳大灣區賽區評委。他開店前一直在香港及深圳從事攝影工作，因讀書時期的偶然經歷而鍾愛咖啡，並於10多年前開始學習咖啡冲煮知識。2018年，他回到家鄉台山經營自己的咖啡店（見另稿），並在當地種植咖啡樹。

種植場位於台山端芬鎮廟邊美良村一間丟空已久的舊校舍。之所以想到種咖啡，是因他2018年在非洲從事咖啡代理業務期間，得到300顆非洲埃塞俄比亞原生種，於是帶回台山試種。「世界上所有的咖啡豆品種都出自非洲，原生種的好處是沒有經過迭代的變異，適應能力比較強。當時試過將雲南的鐵皮卡、海南的羅布斯塔，以及非洲的埃塞俄比亞一起播種，發現埃塞俄比亞的適應能力更強。」

怕曬怕濕怕凍 難選地靠試驗

不過種植過程並不容易，選地是困難之一。陳健科指出，咖啡樹是半陰生植物，陽光暴曬太多不行，咖啡樹根較細，土地太濕會爛根，泥土太板結又會生不好。此外，廣東雨季雨量多，種在平地容易積水，溫度連續低於5℃有可能凍死。為解決這些問題，他用高盆栽種，防止泥土積水，或者選擇山坡地，能夠自然去水。經過多年的試驗，陳健科於2022年培育出一批成熟的咖啡樹。

全年具觀賞價值 打造庭院經濟

「我們的種植場分為兩個部分，一部分是咖啡種植園，未來作為咖啡教育基地，另外30畝用作育苗，我們還在附近包下20畝地育苗，目前已經育苗超過2萬棵。」陳健科表示，咖啡樹還可用作庭院經濟，「咖啡樹開花的時候很香，可以種在陽台、花園，甚至商場，開完花就會結果，掛果10個月才會變紅色，很喜慶很漂亮，全年都有觀賞價值」。

陳健科稱，目前咖啡豆產量是每棵樹10斤，「其實可以更多，但是我希望以天生天養自然種植，如果這樣都可以的話，就嘗試大規模種植」。他又說，種植出來的咖啡豆主要用作孕育下一代，「我們需要經過多年嘗試，看是否能夠穩定種植、打理等，若成功才會大力推廣，希望整個台山甚至江門地區都能種植咖啡，成為真正的咖啡僑鄉」。