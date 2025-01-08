明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

指政府等方面憂影響穩定 認政改議案承諾落空

【明報專訊】社福界立法會議員狄志遠選前曾承諾上任100日內提出「重啟政改」的議員議案，惟至今3年，議案仍未見影蹤。他說無關來屆選舉能否入閘，也沒有受壓，不過政府以至「有關方面」一直表達關注，憂慮重提政改影響社會穩定。他承認已違背政治承諾，若選民因而不支持他，他說「完全明白」，「我只可以說，很高調地做這件事不容易」。

狄志遠擔任議員以來，多次被傳媒追問何時提出政改議案，他一直解釋要等待合適時機。轉眼到任期最後一年，狄志遠稱仍然希望提出議案，又否認因為考慮來屆入閘機會而按下不表。他說，政府和「有關方面」擔心重提政改可能被人借題發揮，影響目前平和的社會氣氛，「以前就是因為這些事搞起波浪，這個時候（討論政改）會否帶來一種漣漪？」

他主動說，政改議案本來是他上任百日的工作目標，早已違背政治承諾，感到遺憾。「我只能說我已經很努力，想在這件事上有突破。如果選民因為這樣不支持我，我完全明白。」他稱黨友曾建議提出其他範疇的議案，不過他堅持只提政改議案，「我還有時間等」。

「中間路線」昔日兩面不討好，狄志遠說當前議會只剩建制，自評開始成功建立「理性務實」、帶有「泛民DNA」的議政路線，「以前人們覺得我們很模糊，因為3年前整個政治環境要不是黃、要不是藍，但現在（中間路線）是（代表到）一種聲音」。他認為社會主流期盼維持多元聲音，由以往建制泛民都批評他，現在甚至是建制派都希望他堅持留在議會發聲。

（議會建言．系列三）

上 / 下一篇新聞

遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥
遊艇港灣近棲地 環團憂危白海豚 碇泊區距海岸公園最近50米 人工島南需填海挖泥
大嶼東北白海豚絕迹9年 大小磨刀海域列重要棲地
大嶼東北白海豚絕迹9年 大小磨刀海域列重要棲地
認南港島線西段影響海濱景 路署：會做環評
認南港島線西段影響海濱景 路署：會做環評
關連境外系統拒交料 港機構沒辯解可罰 立法管關鍵設施 保安局：非施長臂管轄
關連境外系統拒交料 港機構沒辯解可罰 立法管關鍵設施 保安局：非施長臂管轄
醫院急症室系統納規管 療養部門未必
醫院急症室系統納規管 療養部門未必
上訴委會「終局決定」 立會法律顧問關注約制終院權力
上訴委會「終局決定」 立會法律顧問關注約制終院權力
黎稱特朗普對華脫鈎正確 撐台入「四方安全對話」
黎稱特朗普對華脫鈎正確 撐台入「四方安全對話」
Mark Simon捲「虛報」拜登子與華關係 黎：損我誠信
Mark Simon捲「虛報」拜登子與華關係 黎：損我誠信
控方指看風景不應熊抱 陸振中：同袍常互安慰鼓勵
控方指看風景不應熊抱 陸振中：同袍常互安慰鼓勵
震驚陸涉非禮 辯方品格證人：唔似平時作風
震驚陸涉非禮 辯方品格證人：唔似平時作風
控：與情婦融洽婚姻不順 許金山最有放毒氣球動機
控：與情婦融洽婚姻不順 許金山最有放毒氣球動機
3僱主26黑工被捕 涉公屋裝修工程
3僱主26黑工被捕 涉公屋裝修工程
反恐案警稱曾為涉案手機充電 無資料傳輸功能
反恐案警稱曾為涉案手機充電 無資料傳輸功能
熊貓花車初一巡遊 韓團參演 旅發局料吸10萬人次 半數旅客
熊貓花車初一巡遊 韓團參演 旅發局料吸10萬人次 半數旅客
「精進土木」涉拖款 分判追討1230萬
「精進土木」涉拖款 分判追討1230萬
歷23條立法區議會改制 與建制派同投贊成票 狄志遠拿揑紅線：建互信更獲聆聽
歷23條立法區議會改制 與建制派同投贊成票 狄志遠拿揑紅線：建互信更獲聆聽
母乳庫周一啟用 接逾百查詢 早產媽媽捐母乳撐同路人
母乳庫周一啟用 接逾百查詢 早產媽媽捐母乳撐同路人
求醫輔助生育倡最高扣稅10萬 庫房料年少收5100萬
求醫輔助生育倡最高扣稅10萬 庫房料年少收5100萬
女經理涉性騷擾女員工 平機會事主取得聯繫
女經理涉性騷擾女員工 平機會事主取得聯繫
灣區熱搜：歸鄉種萬苗 港人冀孕育「咖啡僑鄉」 台山播埃塞俄比亞原生種 嘗試自然種植
灣區熱搜：歸鄉種萬苗 港人冀孕育「咖啡僑鄉」 台山播埃塞俄比亞原生種 嘗試自然種植
灣區熱搜：看好台山旅遊 擬兼營「啡式」民宿
灣區熱搜：看好台山旅遊 擬兼營「啡式」民宿
灣區熱搜：一杯齋啡萌煮意 四處「嗒味」學習
灣區熱搜：一杯齋啡萌煮意 四處「嗒味」學習
【Emily】聖誕裝飾吸睛 吉舖奇招招租 負責人：之前試過 效果唔錯
【Emily】聖誕裝飾吸睛 吉舖奇招招租 負責人：之前試過 效果唔錯
【Emily】億元金多寶3人分 一注派彩6923萬
【Emily】億元金多寶3人分 一注派彩6923萬
【Emily】前廳交流會今開 傾旅遊及銀色經濟
【Emily】前廳交流會今開 傾旅遊及銀色經濟
【Emily】訪體育園摸草皮 陳克勤冀雙紅會成事
【Emily】訪體育園摸草皮 陳克勤冀雙紅會成事
【Emily】南區小徑增打卡擺設 熊貓拎住奶茶蛋撻
【Emily】南區小徑增打卡擺設 熊貓拎住奶茶蛋撻
【Emily】鄧何基金再撥300萬 畀社署做社會救濟金
【Emily】鄧何基金再撥300萬 畀社署做社會救濟金