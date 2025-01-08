指政府等方面憂影響穩定 認政改議案承諾落空

狄志遠擔任議員以來，多次被傳媒追問何時提出政改議案，他一直解釋要等待合適時機。轉眼到任期最後一年，狄志遠稱仍然希望提出議案，又否認因為考慮來屆入閘機會而按下不表。他說，政府和「有關方面」擔心重提政改可能被人借題發揮，影響目前平和的社會氣氛，「以前就是因為這些事搞起波浪，這個時候（討論政改）會否帶來一種漣漪？」

他主動說，政改議案本來是他上任百日的工作目標，早已違背政治承諾，感到遺憾。「我只能說我已經很努力，想在這件事上有突破。如果選民因為這樣不支持我，我完全明白。」他稱黨友曾建議提出其他範疇的議案，不過他堅持只提政改議案，「我還有時間等」。

「中間路線」昔日兩面不討好，狄志遠說當前議會只剩建制，自評開始成功建立「理性務實」、帶有「泛民DNA」的議政路線，「以前人們覺得我們很模糊，因為3年前整個政治環境要不是黃、要不是藍，但現在（中間路線）是（代表到）一種聲音」。他認為社會主流期盼維持多元聲音，由以往建制泛民都批評他，現在甚至是建制派都希望他堅持留在議會發聲。

（議會建言．系列三）