歷23條立法區議會改制 與建制派同投贊成票 狄志遠拿揑紅線：建互信更獲聆聽

明報記者 鄭啟智

狄志遠上任時自稱在立法會是「1比89」，然而在23條立法、區議會改制，以至備受業界爭議的社工註冊局改組等法案，他都與建制派一同投下贊成票。「『紅線位』是多了限制的……我們知道有些位置（中央）是很緊張，我們感覺得到，所以都犯不着在那方面對立。」他說，與政治、管治相關的議題，他感受到中央比較關注，有時候更會收到「提醒」，自能拿揑和領略到「紅線」何在。

稱紅線位小心翼翼非憂被DQ

他指出，在「紅線」議題上，即使提出修正案、投反對票都會被認為無考慮中央的顧慮，屬於激進舉措。「譬如在社工註冊局提出修訂，將委任成員（由17人）變成8個、10個，別人看一定覺得你激進。」是誰視之激進？狄志遠拒絕回答，僅說「我拿揑不到」。

在「紅線位」小心翼翼，狄志遠否認擔心被DQ，亦非計算下屆能否再戰，主要希望讓中央放心，權衡避免管治再收緊，同時換取空間為市民發聲，「投票這個行為有沒有意義？絕對有。但你下下都煩（到中央），會否變成另一個極端？」他認為與中央漸建互信，對方願意聆聽其意見，包括23條立法時，政府都有重申保障人權、自由。

指區會失政治功能 任內最大妥協

數到任內最大的妥協，狄志遠稱是區議會改制，他認為新制度失去原有政治功能，惟最終他投了贊成票，解釋是不想社會繼續對立。縱使新思維在區選沒法入閘，他依然無悔，說妥協不為求換取議席，「我們不會說投反對票，突顯到（自己）、拿到些着數」。

面對種種限制，狄志遠說只感到「輕微的落差」。他不認同在議會無甚作用，認為對比議席「清零」的民主派，自己發聲的空間更多、迴響更大，議員身分協助市民亦更有力。他說涉及民生的議題其實沒有局限，並曾在《財政預算案》投下棄權票，又列舉任內成果，如反修例尚未起訴的被捕者，警方已逐步結案；在照顧者政策和強制舉報虐兒立法，亦爭取到政府聽取民意。

相比民主派「清零」 自言空間更多

今屆議會個別建制派議員取態開明，在爭取反修例被捕青年獲發回鄉證、未被起訴個案「劃線」等政治議題也有發聲，但未見眾人合作。狄志遠認為大家對「紅線」的判斷有異，背後團體意見不同，加上政治議題本身敏感，組織起來或變成「兩陣對壘」，相信暫時沒有合作條件。

新思維銳意在今年底的立法會選舉擴闊版圖，狄志遠正考慮爭取連任，他形容自己當選的機會「比（黨內）任何一個人都會好一點」，又認為上屆都能參選，對於入閘有把握。他預期隨着新選制漸趨成熟，大家發現開明議員獲得較多掌聲，來屆議會「同道中人」將會增加，「原來這類議員是市民期望、中央又容許、政府都覺得你幫到手，自然就會生產這樣的『品種』出來」。

（議會建言．系列三）