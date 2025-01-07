明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務

【明報專訊】黎智英昨供稱，《蘋果日報》分別設中國版和港聞版報道中國和本地新聞，法官杜麗冰關注，黎是否視中國新聞為「海外新聞」？黎否認。另一方面，黎智英供稱曾在網上節目請求國際社會呼籲中國釋放「12港人」，自認是「某程度上」主張國際干預中國內部事務。

高層會議討論邀港獨作家

稱疏忽「無想到桑普相關立場」

黎智英早前稱反對港獨，得悉作家桑普主張港獨後，《蘋果》論壇版便不再刊登對方的文章。惟據辯方展示的資料，2020年9月30日，時任《蘋果》總編輯羅偉光在通訊軟件「Slack」發表《蘋果》高層「飯盒會」的會議紀要，稱會上談到「中國、台灣新聞要加強，可搵桑普獨立主持節目」。

辯方關注，羅偉光發表上述會議紀要時，《蘋果》對港獨的立場是否有變？黎重申《蘋果》立場不變，仍反對港獨，認為當時羅無聯想起桑普的立場，存在疏忽。法官李運騰追問，黎承認有份出席上述「飯盒會」，自己也無聯想到桑普的主張，而《蘋果》最終無邀請桑普主持節目。

之後黎智英補充，當時《蘋果》打算邀請桑普主持涉及中國和台灣的節目，內容跟港獨無關，因此他們在會上無想到桑普的相關立場。

此時杜官指出，香港是中國一部分，中國新聞自然涵蓋香港內容。黎智英回應稱，《蘋果》設港聞版報道本地新聞，「中國」和「台灣」則另有版面。杜官關注，「那麼香港劃入本地新聞，中國則是海外新聞？」黎否認，重申《蘋果》設中國版報道中國新聞。

另外，庭上提到，2020年10月15日，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》指出，拯救「12港人」的唯一方式，是尋求國際社會關注事件。黎在辯方詢問下確認，當時希望請求國際社會呼籲中國釋放「12港人」，並承認自己「某程度上」主張國際干預中國內部事務。

（黎智英案）

相關字詞﹕12港人 串謀發布煽動刊物罪 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 蘋果日報 港區國安法

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試