曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務

高層會議討論邀港獨作家

稱疏忽「無想到桑普相關立場」

黎智英早前稱反對港獨，得悉作家桑普主張港獨後，《蘋果》論壇版便不再刊登對方的文章。惟據辯方展示的資料，2020年9月30日，時任《蘋果》總編輯羅偉光在通訊軟件「Slack」發表《蘋果》高層「飯盒會」的會議紀要，稱會上談到「中國、台灣新聞要加強，可搵桑普獨立主持節目」。

辯方關注，羅偉光發表上述會議紀要時，《蘋果》對港獨的立場是否有變？黎重申《蘋果》立場不變，仍反對港獨，認為當時羅無聯想起桑普的立場，存在疏忽。法官李運騰追問，黎承認有份出席上述「飯盒會」，自己也無聯想到桑普的主張，而《蘋果》最終無邀請桑普主持節目。

之後黎智英補充，當時《蘋果》打算邀請桑普主持涉及中國和台灣的節目，內容跟港獨無關，因此他們在會上無想到桑普的相關立場。

此時杜官指出，香港是中國一部分，中國新聞自然涵蓋香港內容。黎智英回應稱，《蘋果》設港聞版報道本地新聞，「中國」和「台灣」則另有版面。杜官關注，「那麼香港劃入本地新聞，中國則是海外新聞？」黎否認，重申《蘋果》設中國版報道中國新聞。

另外，庭上提到，2020年10月15日，黎智英在個人訪談節目《Live Chat with Jimmy Lai》指出，拯救「12港人」的唯一方式，是尋求國際社會關注事件。黎在辯方詢問下確認，當時希望請求國際社會呼籲中國釋放「12港人」，並承認自己「某程度上」主張國際干預中國內部事務。

（黎智英案）