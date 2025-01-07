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港聞

港聞二

黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」

【明報專訊】壹傳媒黎智英及《蘋果日報》公司涉串謀勾結外國勢力案，昨第114日審訊，黎智英在2020年10月《Live Chat with Jimmy Lai》節目中提到美國應保護台灣的晶片技術，阻止供應中國，又認為台灣「會成為非常獨特的國家」。黎庭上稱台灣屬中國一部分，否認提倡台獨，同意可以其他字眼取代「國家」。法官杜麗冰質疑黎同時在節目稱「台灣正透過與美國的關係創建一個國家，塑造其未來」；黎重申台灣並非主權國，他是指台灣成為「更強大的地方」。

案件上月20日起休庭至昨天重開，辯方展示2020年10月1日《Live Chat》節目謄本，當日的嘉賓為胡佛研究所（Hoover Institution）成員Michael Auslin，黎稱若不改變中國就會被中國改變，歐洲亦無可避免地跟隨美國對華政策，意識到不能獨自應對中國。黎形容西方世界過往在政治行動上迷失，但現已覺醒，受「敵人」激勵而自省，時任美國總統特朗普定必會領導西方世界團結起來。

否認主張歐美聯合抗華

西方國家「當時已這樣做」

黎智英供稱，Auslin是其助手Mark Simon介紹認識，又否認主張歐洲與美國加強對華政策或聯合對抗中國，稱他只是道出事實，西方國家當時已這樣做，他們視中國為敵人。辯方問黎是否有同樣想法？黎稱個人層面不是，但對香港而言中國是敵人。

美國科技制裁中國早已發生

節目中黎續提到，台灣可對中國發揮最大的「槓桿作用」，美國正為台灣做的事是對的，制裁中國科技會令其技術研發寸步難行，又認為台灣「會成為非常獨特的國家」。黎庭上解釋美國若要保護台灣、提升其地位便要保護台灣的晶片技術，當時美國對中國實施科技制裁，是發生了的事。黎稱可用其他字眼代替「國家」，但否認提倡台獨。

提及台美軍事合作 否認鼓勵

文章講述「已發生的事」

10月11日《蘋果》發表黎智英撰寫的涉案煽動文章之一〈台灣也要感謝黨〉，法官杜麗冰關注，黎智英在文章指出，「不宣布獨立不等於台灣不能提升其國際地位……美國與台灣實質建交和軍事緊密合作，雖然有實無名，如同主權國家的關係指日可待」，黎是否鼓勵美國和台灣在軍事上緊密合作？黎否認，稱僅在文章講述已發生的事情。

文章並稱，「在習近平戰狼心態驅使下，五毛愛國民情洶湧失控，而政治形勢比人強，獨裁者亡命凶狠孤注一擲的可能性還是有的。美國要保住亞洲的霸權同時避免與中國打仗，必須擺出明確而強硬保護台灣的姿態。最有效避免戰爭的策略就是擺出隨時準備戰爭的姿態」。黎解釋，文中提及的「獨裁者」為習近平，因習非民選產生、獨自控制整個國家，習怎麼說，別人就得怎麼做。

法官李運騰問黎，是否建議美國要擺出備戰姿態？黎否認，稱只是提出防止戰爭的策略，美國當時已向台灣輸出武器。同年10月15日的《Live Chat 》節目，黎再指美國避免與中國開戰的方法是威脅展開戰爭，讓中國無法真正引戰。黎重申他的意思與文章表達的一致。審訊今續。

【案件編號：HCCC 51/22】

明報記者

（黎智英案）

相關字詞﹕高等法院 蘋果日報 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 串謀發布煽動刊物罪 黎智英案 港區國安法

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