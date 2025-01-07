明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠

【明報專訊】時任沙頭角分區指揮官警司陸振中涉嫌非禮女下屬及襲擊同袍案，昨在區域法院續審。陸振中庭上一度哽咽，指早前控方質疑他是「變態、玩下屬」，令他感到侮辱及連日來難以安睡。他堅稱自己沒有階級觀念，素來關照員佐級警員，「我哋（警隊）係有階級觀念，但唔重，警隊係一個團隊」。

空降分區 指下屬不聽指揮否認大權

被告陸振中（42歲）繼續自辯。被告否認於2022年7月15日當晚飯局開懷暢飲，酒後執意駕駛不聽3名督察勸喻。控方詢問被告是否在沙頭角警署內有很大權力，被告表示他被「空降」到該區，下屬會不聽他命令，因為駐守該區時間愈長的警官才有愈大影響力。

自稱無階級觀念 「好關照警員」

控方質疑警隊應十分重視階級觀念，被告指階級只是工種及責任上的不同，警隊內每人都很重要，並指「我無階級觀念，我好關照警員」。被告對於早前控方質疑他是「變態、玩下屬」的說法，表示自己聽後連日都難以安睡，哽咽指覺得受侮辱。他表示，很多同袍曾經表示願意為他出庭作證，辯方曾考慮發出證人傳票，不過因「各種原因」而作罷。被告重申自己沒有「變態、玩下屬」，而警隊的階級觀念不嚴重，因為警隊是一個團隊。

片段顯示拖X入殘廁走廊

被告：完全無可能 周圍都係人

同年6月22日，被告被指於聯和墟熟食中心殘廁內三度非禮X。被告稱扶X往女廁嘔吐，及後見殘廁空着，X就獨自入殘廁。控方播放當晚食肆的閉路電視片段，顯示被告曾雙手捉着X的雙臂，拉扯X往入殘廁的走廊。被告否認控方說法，指「完全無可能，周圍都係人」，又指X聲稱女廁內人來人往，令她無法嘔吐，才前往殘廁，但被告同意片段顯示他有接觸X的雙臂。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】

相關字詞﹕區域法院 襲擊 危險駕駛 非禮 陸振中 警司 落馬洲

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試