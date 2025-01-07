控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠

空降分區 指下屬不聽指揮否認大權

被告陸振中（42歲）繼續自辯。被告否認於2022年7月15日當晚飯局開懷暢飲，酒後執意駕駛不聽3名督察勸喻。控方詢問被告是否在沙頭角警署內有很大權力，被告表示他被「空降」到該區，下屬會不聽他命令，因為駐守該區時間愈長的警官才有愈大影響力。

自稱無階級觀念 「好關照警員」

控方質疑警隊應十分重視階級觀念，被告指階級只是工種及責任上的不同，警隊內每人都很重要，並指「我無階級觀念，我好關照警員」。被告對於早前控方質疑他是「變態、玩下屬」的說法，表示自己聽後連日都難以安睡，哽咽指覺得受侮辱。他表示，很多同袍曾經表示願意為他出庭作證，辯方曾考慮發出證人傳票，不過因「各種原因」而作罷。被告重申自己沒有「變態、玩下屬」，而警隊的階級觀念不嚴重，因為警隊是一個團隊。

片段顯示拖X入殘廁走廊

被告：完全無可能 周圍都係人

同年6月22日，被告被指於聯和墟熟食中心殘廁內三度非禮X。被告稱扶X往女廁嘔吐，及後見殘廁空着，X就獨自入殘廁。控方播放當晚食肆的閉路電視片段，顯示被告曾雙手捉着X的雙臂，拉扯X往入殘廁的走廊。被告否認控方說法，指「完全無可能，周圍都係人」，又指X聲稱女廁內人來人往，令她無法嘔吐，才前往殘廁，但被告同意片段顯示他有接觸X的雙臂。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 137/23】