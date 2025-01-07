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三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港

【明報專訊】貿易發展局昨起一連4天在會展舉行3項大型展，包括香港玩具展、香港嬰兒用品展，以及香港國際文具及學習用品展，稱三展共吸引來自34個國家及地區、超過2500家展商參與。貿發局並組織來自逾40個國家及地區，超過200個買家團來港採購，冀為參展商帶來商機。

丘應樺：對展覽充滿信心

鞏會展中心地位

商務及經濟發展局長丘應樺指出，香港玩具展踏入第51屆，對展覽充滿信心，又指同期有嬰兒用品展等，認為可激發環球買家採購意欲，指展覽「鞏固香港作為全球採購及會議展覽中心的地位」。

有參展商表示，以往主打歐美客戶，但過去幾年市場有變化，近年開拓日韓、俄羅斯及東歐等新市場，又指高科技玩具在新興市場較受歡迎。

貿發局表示3項展覽以「全新玩意 與眾同樂」為主題，吸引34個國家及地區超過2500家展商參與，其中嬰兒用品展展商數目創新高，匯聚逾380個知名玩具及嬰幼兒用品品牌。

貿發局署理總裁張淑芬指，玩具展由嬰幼兒玩具至專為成年人而設的收藏品玩具也有，亦有迎合市場趨勢的STEM教育玩具、數碼科技玩具等。

貿發局稱，玩具展電子及搖控玩具展區面積大增超過40%，「綠色玩具」專區今年繼續展出環保創新產品。至於玩具展及文具展均在現場設有「綠葉」標誌，方便買家識別相關產品，會有合共有超過370個展商會有綠葉標誌，比上屆大幅增加70%。

相關字詞﹕貿發局 嬰兒用品展 文具展 玩具展

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