工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增

長者「三刷」入場掃平鮑

工展會昨晚8時閉幕，中午時分人頭湧湧。72歲的潘女士今屆第三次到展會採購，昨兩小時已花約1300元，鮑魚、臘腸等戰利品塞滿兩架手推車，其中10罐即食鮑魚花200元購入，「超級抵，買到心頭好！」

市民郭先生稱以往會花過萬元買花膠蟲草，今年只花約千元買零食，他解釋因經濟不好減少預算，盼政府舉辦更多類似展會，讓市民掃平貨。

廠商會會長盧金榮昨總結時稱，工展會橫跨聖誕和新年，儘管多人北上仍無阻人流。他提到由於消費模式轉變，今屆顧客平均消費較以前低，但逗留場內時間則比以往長。副會長施榮恆補充，今屆新設酒精展區，客人可邊飲食邊聽歌，多了人願意停留，未來將擴大展區，盼吸引更多年輕人入場。

「港食物較安全」

深圳客稱明年或再來

深圳上月恢復一簽多行，工展會今年向自由行旅客派發免費門票。來自深圳的丁小姐昨乘高鐵抵港，首度到工展會購物。入場約一小時，她已買了約20罐總值300多元的即食鮑魚。她說內地整體價格較香港平，但本港質素有保證，「食物較安全」，加上來港方便，故選擇即日來回掃貨，預算約千元，明年很大機會再來。

有展商稱生意仍低疫前三成

參展商美味棧董事總經理佘先生稱，今屆內地客數量明顯較去年多，往年本地和內地客比例為9：1，今屆則有7：3。他透露整體生意額達中間七位數，較去年多一成，昨早補了14板車貨，不用3小時已清大半，惟仍差疫情前高峰約三成。攤位主要售賣冬菇及鮑魚，佘稱顧客平均消費約200元，少見大手筆，舉例往年每天有10個客消費約3000元，今屆只有3至4人。

另一參展商售賣調味料和零食的溢興貿易有限公司，市場部經理李先生同意今屆多了內地客，惟消費力跟本地客相若，平均只有100元。他形容今年旺丁不旺財，料生意額較去年跌兩成。