「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖

首志願警察落空 盼獄中讀中六考地產經紀

被告關頌圻（現29歲，無業）承認案情，他與當時71歲事主居於元朗一幢3層村屋，平日甚少交流。2023年1月25日早上9時許，事主在天台完成家務後落樓，發現被告擋在地下大門前，雙手藏於背後。事主本無視被告，打算開大門卻發現上鎖，其間被告亮出一把刀刃長17厘米的菜刀，反覆劈向事主頭部逾一分鐘。事主大呼救命，事主胞弟聽到後在屋外要求被告停手。最終被告自行走到屋外及冲洗刀上血迹。

案情續稱，警方接報後到場，被告警誡下表示，他只有中三學歷，案發時他認為事主散播詆譭他偷鄰居底褲的流言，故從廚房拿出菜刀襲擊事主，他當場表示後悔衝動犯法，冀警察給予機會。事主則送往屯門醫院救治，身上有多處刀傷及大量出血，頭骨、臉部及左手都有傷口，同日接受手術治療，半個月後出院。

申白沙灣服刑 因勞動收入較高

被告有法律代表，但他在定罪後親自向法官表示，他分別向其父親及法官寫了道歉信與悔過書。被告另提出，希望法庭讓他有機會在白沙灣懲教所服刑而非囚於小欖，原因是在白沙灣懲教所勞動，一個月收入有1000元，但在小欖只得600元。加上白沙灣懲教所能提供無煙囚室，方便他戒煙，以及提供教育。

被告續稱，他有3個志願，首志願為警察已因本案有案底而落空，故希望在白沙灣懲教所的「立德學院」修畢中六課程，以待出獄後考取地產經紀資格，他第三志願是從事導遊。

自言曾吸毒求醫後好轉 遭官打斷

被告又稱，他知道有囚友用玻璃樽打其他囚友頭部，「插到頭破血流」，施襲者被診斷出有思覺失調症仍能被轉離小欖，以及透露自己曾濫用冰毒及可卡因而出現幻覺，現在看醫生後情况有好轉。法官打斷被告，稱為他索取醫療報告正為了觀察其情况，遂押後案件判刑。

【案件編號：HCCC 290/24】