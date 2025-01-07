明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖

【明報專訊】29歲男子去年在元朗村屋內持菜刀劈向父親，事後被控一項有意圖而傷人罪。他昨於高院承認控罪，案情披露被告因認為其父冤枉他偷鄰居底褲，才以刀劈其父親逾一分鐘。被告於庭上稱有3個工作志願，首志願警察已因本案落空，遂冀在服刑期間完成中六學歷而從事地產經紀。法官押後案件至本月17日判刑，其間被告續還押小欖已待索取其醫療報告。

首志願警察落空 盼獄中讀中六考地產經紀

被告關頌圻（現29歲，無業）承認案情，他與當時71歲事主居於元朗一幢3層村屋，平日甚少交流。2023年1月25日早上9時許，事主在天台完成家務後落樓，發現被告擋在地下大門前，雙手藏於背後。事主本無視被告，打算開大門卻發現上鎖，其間被告亮出一把刀刃長17厘米的菜刀，反覆劈向事主頭部逾一分鐘。事主大呼救命，事主胞弟聽到後在屋外要求被告停手。最終被告自行走到屋外及冲洗刀上血迹。

案情續稱，警方接報後到場，被告警誡下表示，他只有中三學歷，案發時他認為事主散播詆譭他偷鄰居底褲的流言，故從廚房拿出菜刀襲擊事主，他當場表示後悔衝動犯法，冀警察給予機會。事主則送往屯門醫院救治，身上有多處刀傷及大量出血，頭骨、臉部及左手都有傷口，同日接受手術治療，半個月後出院。

申白沙灣服刑 因勞動收入較高

被告有法律代表，但他在定罪後親自向法官表示，他分別向其父親及法官寫了道歉信與悔過書。被告另提出，希望法庭讓他有機會在白沙灣懲教所服刑而非囚於小欖，原因是在白沙灣懲教所勞動，一個月收入有1000元，但在小欖只得600元。加上白沙灣懲教所能提供無煙囚室，方便他戒煙，以及提供教育。

被告續稱，他有3個志願，首志願為警察已因本案有案底而落空，故希望在白沙灣懲教所的「立德學院」修畢中六課程，以待出獄後考取地產經紀資格，他第三志願是從事導遊。

自言曾吸毒求醫後好轉 遭官打斷

被告又稱，他知道有囚友用玻璃樽打其他囚友頭部，「插到頭破血流」，施襲者被診斷出有思覺失調症仍能被轉離小欖，以及透露自己曾濫用冰毒及可卡因而出現幻覺，現在看醫生後情况有好轉。法官打斷被告，稱為他索取醫療報告正為了觀察其情况，遂押後案件判刑。

【案件編號：HCCC 290/24】

相關字詞﹕倫常傷人 高等法院 有意圖而傷人罪

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試