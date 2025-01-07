遙距駕秤 地面運籌不再登天

實時數據配AI鏡頭 減風險盼吸新血

銅鑼灣加路連山道8號的商業項目「利園八期」預計2026年第二季竣工。該工程採用的遠程駕駛天秤系統，讓在職註冊天秤手毋須爬上高空，能在地面上的組裝合成（MiC）控制艙內利用實時監控技術，掌握風速、吊重物重量等數據，遙控天秤。該系統設防碰撞偵測功能，同時有12部閉路電視，包括人工智能（AI）鏡頭，可偵測有否未經核准人員進入吊運區，並發出警報。

協興建築有限公司副董事總經理馬德源指出，業內約600名註冊天秤手，平均約49.5歲，30歲以下僅佔約7%。他說，傳統天秤手需於高空工作，潛在安全風險，亦難處理如廁及用膳等生理需求，相信引入遠程駕駛系統後，工作環境及安全均會改善，更能吸引入行。

機電裝備合成法 組裝較快減廢七成

「利園八期」項目的通風與冷氣系統、消防安全、供水排污及供電網絡設備採用「機電裝備合成法」（MiMEP），應用比例達85%，屬全港私人建築項目中最高。該項目有7409件模組，預計完成組裝設備的時間會比傳統同類工程快一成，整體機電裝備成本可降5%，機電工程建築廢料及碳排放則可減七成。

希慎興業有限公司執行董事及首席營運總監呂幹威希望MiMEP日後用於其他項目，但要有決心克服技術困難，例如模組運輸。承判商安樂工程集團執行董事兼董事總經理鄭偉能稱，對承判商而言MiMEP能減少現場更改設計的情况，模組運到工地後可即時「落地」，毋須因工序及場地問題令工程延誤，掌握成本較好。