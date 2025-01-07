沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代

明報記者 陳柔雅

位於何文田常盛街的盛康園前年局部沉降後，建築署進行灌漿工程緩解大樓地基下沉，逾百院友同年8月底暫遷至烏溪沙伸手助人協會樟木頭長者度假中心。

何文田暫搬烏溪沙 難長租擬再遷油塘

去年11月底，香港耀能協會於觀塘區議會披露難長期租借度假中心安置，且建築署評估院舍仍需進一步勘探，故中短期需另覓地方，選址為油塘曦臺商場。被問到預計最快何時租用曦臺商場並搬入、多少院友仍暫住度假中心，香港耀能協會回覆本報稱，暫未有進一步資料可提供。

本報上月5日向建築署查詢為何仍需進一步勘探、計劃採取什麼復修方案、預計工程需時多長及大樓最快何時可重開。建築署上月27日回覆稱，前年10月完成灌漿工程後，隨即安排詳細勘察分析及評估現場地質狀况及穩定性，以確定大樓能否重開供安全使用。該署在土力工程處協助下，去年11月完成詳細地質勘察，包括鑽孔、探井等。

該署續稱，初步地質勘察顯示，現場地基下及周邊泥土的密度及透水性不均，即不同位置泥土堅實程度不一，大樓現場或仍有可能再出現水土流失，故署方認為必須為大樓地基及建築結構加固，方可重新開放使用大樓。署方正根據測試及初步地質勘察結果，從工程技術可行性、使用者要求、成本效益及泥土情况等因素，考慮不同加固建築物方案或其他方案，以及工程費用及施工時間。

工程師：處理不難 或涉撥款損進度

社福界立法會議員狄志遠認為，進展令人失望，稱政府常強調提速提效，「一年後都未有處理方案是不能接受」，而沉降在本港並不罕見，院舍範圍亦不大，質疑為何需時如此長。他說要給予院友穩定生活環境，「搬來搬去對心理狀態不理想」，亦影響機構員工管理和服務安排。他促請政府未來3個月內交代解決方案，對機構、院友和家屬有所交代。

資深土木工程師倪學仁表示，可在大樓「出面打幾支樁，用鐵架托住層樓」以制止未來沉降，亦可局部拆卸重建。他相信不難處理，大樓只得3層，「照道理不會拖咁耐」，但今次非私人工程，涉申請撥款等，或因此影響建築署進度。

建築署歸因山谷地理當年建樓方法

至於沉降原因，建築署解釋應與大樓所處地理環境及地基建造方法的多項因素相關，大樓位處於地勢較低山谷位置，地下水長時間從山丘高處向下流，流經大樓底部土層，泥土容易受冲刷而流失；大樓在1970年代建造，上址部分地勢不平位置是以當時較普遍的人工填土方法填平，然後興建大樓，土層結構相對較簡單。

該署稱，當年這類樓層較少的樓宇多以淺層基腳作地基，上述多項因素結合令樓宇較易受水土流失影響而出現沉降。