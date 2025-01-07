主要遺產華懋股權 2020年值1410億

2012年法庭披露遺產逾800萬

時任華懋集團主席龔如心於2007年離世，兩年後，華懋慈善基金與商人陳振聰的爭產官司開審，至2011年告終。翌年律政司要求法庭詮釋龔遺產的執行及監管方法，高院於2013年2月裁定華懋慈善基金是遺產信託人，而非受益人，龔的遺產管理至此終有定案。

龔離世後，外界一度估計其遺產達千億元，律政司介入後，2012年12月才首度於庭上披露金額。據律政司一方當時稱，龔的遺產約值820億至830億元；至於華懋慈善基金則於1988年由龔與丈夫王德輝成立，基金最初有近500萬元，至龔去世時減至320萬元。

2018年華懋資產淨值1370億

律政司於2018年就龔遺產回覆立法會時稱，該筆遺產核心資產包括華懋集團內各公司資產，按有關未經審核的合計管理報表，截至該年8月底，華懋集團資產淨值約1370億元。

翻查法庭在2022年頒下的判辭，提到龔主要資產為華懋集團股權，至2020年底時約值1410億元；判辭提到龔其他資產，包括約2.57億港元現金、4400萬元台幣、值約1.18億港元的安寧控股（ENM）股份、值約1260萬港元的其他證券、值約3170萬港元的私人物品，以及丈夫遺產權益約1.95億港元，但同時其遺產也包括約2.3億港元債務。