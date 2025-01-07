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值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化

【明報專訊】34歲男警去年7月在葵涌警署值勤期間被搜出「藍精靈」和「白瓜子」即時被捕，翌月於住所附近遭同袍搜查時，再被揭藏有「藍精靈」。被告早前承認兩項藏毒罪及一項管有第一部毒藥罪，昨在沙田裁判法院判12個月感化令和罰款2000元。案情透露，被告值勤期間遭上司發現無法集中精神，終被揭發藏毒。

毒測呈陽 鋁箔藏藍精靈白瓜子

承認案情稱，被告方嘉偉（34歲，報稱公務員）去年7月16日值勤期間，被上司發現無法集中和狀似疲倦，疑受毒品影響，被安排檢測毒品。

檢測顯示被告對可卡因呈陽性，警方進一步搜查被告物品，發現銀包內一張20元鈔票有固體可卡因痕迹；另在被告腰包找到兩張鋁箔，分別藏有兩粒俗稱「藍精靈」的咪達唑侖，以及4粒俗稱「白瓜子」的安眠藥和一顆電子煙彈。負責搜查的警長拘捕被告，警誡下被告稱希望找律師。

街上遭截查再揭發 聲稱處方藥未證明

同年8月18日下午約2時半，警方機動部隊在東涌逸東邨雍逸樓一帶巡邏時，發現被告形迹可疑遂截停搜查，於被告褲袋發現一張鋁箔，內含9粒「藍精靈」，被告聲稱獲醫生處方藥物但無法提供證明。同日被告被帶往雍逸樓住所搜查，亦未能提供有關證明。警方遂拘捕被告，警誡下被告保持緘默。

【案件編號：STCC 3335/ 24】

相關字詞﹕沙田裁判法院 感化令 警員犯法 葵涌警署 藍精靈 管有第一部毒藥罪 藏毒

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