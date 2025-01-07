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「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼

【明報專訊】政府提出規管保護關鍵基礎設施及其電腦系統的立法建議去年諮詢，立法草案今日起於立法會審議。本報取得諮詢期間將受規管的機構的意見書，顯示業界曾就立法提出各項關注，在當中34份隱去名稱、可能納入關鍵基建營運者的意見書中，普遍關注新增規管及增加合規成本，近六成關注被列為關鍵基建者的機制、規管範圍及同時受多個監管機構重疊監管。多於一個電訊業回應者更稱，目前法例下已受嚴格規管，關注新例與現行法例有重疊；有大型電訊商及會展機構要求政府補貼。

明報記者 林勵

政府去年中就立法諮詢公眾一個月，收到53份意見書，當中27份來自有機會指明關鍵基建的營運者，7個來自資訊科技保安供應商或法定機構。當局向立法會匯報時，整合超過600項各類意見及建議，但無逐份披露意見書。本報引用《公開資料守則》取得該批意見書，53份意見書中，撇除4份要求保密未能提供，餘下者共有34份屬遮蓋了關鍵基礎設施名稱的意見書。這批意見書最多人關注指定營運者或關鍵基礎電腦的機制，其次是約一半關注電腦系統重大變化的定義不清，以及事故通報機制執行安排（見另文）。

逾半支持或歡迎立法 逾四成無表態

34份意見書中，普遍無反對或質疑立法，四成（14份）明確表態支持立法，若計及歡迎立法則比率增至五成半。餘下四成四（15份）則無明確表態支持與否，或只稱理解立法。保安局去年10月曾向立法會稱，業界意見「百分百支持立法或提出正面建議」。

按照政府草案，保安局轄下會設有「專責辦公室」及專員負責執行法例及監管關鍵基礎設施，納入規管的屬8個界別公司或機構如能源、銀行、交通、電訊等。

電訊業質疑專辦具否專業知識監管

現時金管局及通訊局分管銀行、金融服務與通訊及廣播業營運者，但法例草案列明安全事故通報仍全權由新的專責辦公室負責。有電訊業企業指出，草案下8個行業均受不同政府機構規管，通訊局守則已涵蓋電訊商所有日常運作，質疑新例下成立的專責辦公室未必有專業知識監管。該企業稱，通訊辦對事故通報有明確準則，例如保安事故界定為持續逾30分鐘、影響逾1萬用戶，須1小時內通知。該企業要求釐清哪個監管機構規則適用，避免雙重標準、疊牀架屋。

科研園區稱不應被視關鍵基建 促釐清準則

來自銀行業的一間回應者指出，營運者最熟悉本身的電腦系統，建議可自行識別關鍵基礎電腦系統。有航空業界詢問，可否由專責辦公室與營運者共同同意指定哪些屬關鍵電腦系統。

有科研園區提交意見，稱科研園區不應被界定為關鍵基建，要求當局釐清指定的準則。有疑是數據中心營運者亦問及，「成為關鍵基礎設施的權利是什麼？在緊急情况下，相關設施是否可以優先保證供應電、水或者燃料？」

今立會審議 保安局：聽意見再定詳情

香港通訊業聯會支持把通訊局列為監管機構，但關注於資訊科技界別下，不清楚雲端服務提供者、數據中心及其他提供者會否納入規管。總商會在意見書則建議將證監會、積金局和保監局等列為監管機構。

被問及立法建議有否修訂空間，保安局回覆說，草案將在立法會法案委員會審議，政府聽取議員意見後再制訂詳情。

金管局：並行通報機制 與專辦各司其職

金管局與通訊局回覆稱，會不時檢視關鍵基建營運情况，確定營運者及關鍵電腦系統符合新例下被指定的條件。金管局發言人稱，並行事故通報機制讓金管局及專責辦公室各司其職；又稱制訂給營運者《實務指引》時，將參照現有監管制度，同樣盡量減低合規成本。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕電腦安全 金管局 通訊局 保安局 關鍵基礎設施

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