【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水

記者觀察到乘客「唔敢慢」

報道解釋，廣東話「mafan」指「causing trouble and annoyance」，即係製造麻煩同煩惱。劉姓司機之所以覺得有啲客麻煩，係因為佢哋鍾意抱怨應該行邊條路，又會要求司機揸快啲。

報道開首形容，改變的士司機習慣係全城最難嘅事，當中佢哋多只收現金係其中一種喺香港生活最奇怪嘅特色。報道訪問咗司機對修例建議嘅反對聲音外，亦講到喺香港坐的士嘅情况，記者留意到乘客習慣落車前準備好車費，免得落車慢激嬲司機，亦有學者認同大家落車都表現匆忙，以免阻住司機遲咗接下一張訂單。

報道指上述情况似乎顯示香港的士司機唔耐煩、粗魯對待乘客，但背後可能反映緊行業面對經濟困境，令的士司機無法花時間喺社交禮儀方面，以劉姓司機為例，佢工作時唔放飯鐘、唔去廁所，稱每月收入約2500美元（約19,500港元），只能勉強喺全球物價最高之一嘅城市生存，而內地經濟放緩、香港難以恢復對旅客吸引力等因素，都可能令的士行業更艱難。