明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水

【明報專訊】運輸署早前建議規定所有的士喺車內安裝攝錄系統及提供電子支付方式。《紐約時報》前日刊出一個相關專題報道，訪問香港的士司機對修例建議嘅意見，當中一名劉姓司機向記者大吐苦水，話「有啲顧客太麻煩」，紐約時報記者直接喺文中以「mafan」音譯廣東話「麻煩」二字，並解釋「mafan」嘅意思。

記者觀察到乘客「唔敢慢」

報道解釋，廣東話「mafan」指「causing trouble and annoyance」，即係製造麻煩同煩惱。劉姓司機之所以覺得有啲客麻煩，係因為佢哋鍾意抱怨應該行邊條路，又會要求司機揸快啲。

報道開首形容，改變的士司機習慣係全城最難嘅事，當中佢哋多只收現金係其中一種喺香港生活最奇怪嘅特色。報道訪問咗司機對修例建議嘅反對聲音外，亦講到喺香港坐的士嘅情况，記者留意到乘客習慣落車前準備好車費，免得落車慢激嬲司機，亦有學者認同大家落車都表現匆忙，以免阻住司機遲咗接下一張訂單。

報道指上述情况似乎顯示香港的士司機唔耐煩、粗魯對待乘客，但背後可能反映緊行業面對經濟困境，令的士司機無法花時間喺社交禮儀方面，以劉姓司機為例，佢工作時唔放飯鐘、唔去廁所，稱每月收入約2500美元（約19,500港元），只能勉強喺全球物價最高之一嘅城市生存，而內地經濟放緩、香港難以恢復對旅客吸引力等因素，都可能令的士行業更艱難。

相關字詞﹕紐約時報 的士

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試