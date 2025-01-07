灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美

最近幾次去佛山，筆者也體驗了廣佛如何透過地鐵同城化，確實挺方便，也看到不少乘客是真的兩城流動，有下班後去廣州見朋友的，也有去佛山探父母的。而且為了便利乘客，無論你是用廣州地鐵二維碼還是佛山地鐵二維碼，都能乘這幾條地鐵線在兩個城市之間穿梭，筆者也因此在微信分別開通了廣州地鐵和佛山地鐵的乘車碼。

只不過筆者留意到一個問題，用微信小程序掃碼乘地鐵，微信自帶的定位功能十分精準，當定位你身處廣州，便只會給你廣州地鐵乘車碼，在佛山則只會提供佛山地鐵乘車碼，然而你用哪一個地鐵乘車碼入閘，便要用回同一個乘車碼出閘。於是問題來了，筆者乘地鐵從佛山到廣州，入閘時微信自動彈出佛山地鐵的乘車碼，到出閘時又十分「體貼」地彈出廣州地鐵乘車碼，結果沒注意的筆者因此出不了閘，需要在微信的定位功能中手動輸入佛山，轉回佛山地鐵乘車碼，才能順利出閘。

對於經常兩地走的人而言，這可能是小問題，但對於沒經驗的如筆者，難免要撞過閘才學聰明，因為誰會料到掃碼很方便，定位很準確，兩者加起來卻變笨。倒是同事聽罷立馬嘲諷：「拍卡黨沒這問題。」

文：尚東美