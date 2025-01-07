明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美

【明報專訊】要感受廣佛同城，最直觀便是乘坐跨市地鐵，其中廣佛線便直接串連起兩個城市，佛山2號線則以廣州南站為終點，可再轉廣州2號或7號線，至於佛山3號線亦同樣可在北滘公園站轉乘廣州7號線，從而進入廣州市區。

最近幾次去佛山，筆者也體驗了廣佛如何透過地鐵同城化，確實挺方便，也看到不少乘客是真的兩城流動，有下班後去廣州見朋友的，也有去佛山探父母的。而且為了便利乘客，無論你是用廣州地鐵二維碼還是佛山地鐵二維碼，都能乘這幾條地鐵線在兩個城市之間穿梭，筆者也因此在微信分別開通了廣州地鐵和佛山地鐵的乘車碼。

只不過筆者留意到一個問題，用微信小程序掃碼乘地鐵，微信自帶的定位功能十分精準，當定位你身處廣州，便只會給你廣州地鐵乘車碼，在佛山則只會提供佛山地鐵乘車碼，然而你用哪一個地鐵乘車碼入閘，便要用回同一個乘車碼出閘。於是問題來了，筆者乘地鐵從佛山到廣州，入閘時微信自動彈出佛山地鐵的乘車碼，到出閘時又十分「體貼」地彈出廣州地鐵乘車碼，結果沒注意的筆者因此出不了閘，需要在微信的定位功能中手動輸入佛山，轉回佛山地鐵乘車碼，才能順利出閘。

對於經常兩地走的人而言，這可能是小問題，但對於沒經驗的如筆者，難免要撞過閘才學聰明，因為誰會料到掃碼很方便，定位很準確，兩者加起來卻變笨。倒是同事聽罷立馬嘲諷：「拍卡黨沒這問題。」

文：尚東美

相關字詞﹕佛山地鐵 廣州地鐵 廣佛同城 灣區手記 大灣區

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試