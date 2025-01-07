灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁

明報記者 司徒聰穎

廣州市交通運輸局發布的《廣州市公共汽車電車乘車守則》（下稱新守則）去年12月23日起正式生效，有效期5年。局方指出，因個別條款已不能滿足實際乘車需求，為加強公共交通行業管理，因此修訂守則。

只禁喝酒吃刺激食物

其中，在公開徵求社會公眾意見期間，收到市民反映要求放寬「不得在車廂內進食（嬰兒、病人除外）」的相關規定。因此新守則修訂原條款，改為「不得在車內飲酒及食用有刺激性氣味的食物」，對比香港的巴士要求乘客「請勿於車廂內飲食」，以及深圳「避免在車廂內進行不必要的飲食」，廣州新守則對限制飲品食品的條件有較細分。

細化電動代步工具定義 免自燃釀意外

新守則亦拒納非高峰時段或特定區域內放寬攜帶電動代步工具上車的建議，市交通運輸局指出，近年內地已發生多宗電動自行車自燃引起的傷亡事故，巴士人多密集、空間相對封閉，一旦發生起火事件，極易造成傷亡和財產損失。除了續禁電動代步工具上車，新守則還進一步細化定義，指出電動代步工具所指是電動自行車（含折疊）、電動平衡車、電動單輪車、電動滑板車等以電池為能量來源的各類代步車，電動代步工具的電池亦不能上車，至於允許攜帶乘車的電動輪椅，新守則也詳細說明相關標準。

電動代步工具上巴士在香港也曾發生意外和爭議。例如2022年有乘客攜帶俗稱「風火輪」的電動單輪車上九巴，因車輪突然啟動摩擦地面，令車廂產生大量濃煙，乘客需要疏散，有乘客更破窗逃生。去年11月，網上流傳有乘客強行攜帶「風火輪」上巴士，遭同車乘客圍罵。其後九巴車務總監發內部通告，正式知會車長需拒絕攜帶電動單輪車、電動平衡車、電動代步車、電動滑板車等電動代步工具的乘客上車，以免構成危險。而根據深圳市交通運輸局，未經市公安交管部門登記的電動自行車不得上巴士。

有乘客感新規人性化 同意禁電動工具

每天需要乘巴士上班的教師賴小姐表示，因上班時間較早，很多時只能在車上吃早餐，認為放寬巴士飲食限制較為人性化，亦同意要禁止進食濃味食物，「只要不弄髒車廂和影響其他人，像麵包三文治之類食物放寬是好事，但像榴槤之類的，確實不是人人受得了」。經常乘巴士往返白雲區及天河區的李先生亦十分同意巴士續禁電動代步工具，他說：「車廂已經不大，又有危險，短途為什麼不用電動車還要坐巴士？長途的話帶着電動車走來走去也不方便。」

另一方面，對於有市民提出允許攜帶寵物乘車，新守則亦未採納建議，認為動物存在感染病菌、車廂異味、影響交通秩序及行車安全風險，故禁止乘客攜帶活體禽畜、寵物等動物乘坐巴士，導盲犬、執行公務的專用動物除外。