明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督

【明報專訊】「港漂」立法會議員張欣宇在議會3年來，不被視為「國家隊」，他不時反對政府撥款，爭取反修例被捕青年獲發回鄉證更惹起爭議。他說部分政府官員面對批評「反應較大」，更會通過他的身邊人施壓，「叫你不要說那麼多」。他初時感到壓力，掌握「遊戲」後便順從自我判斷。張欣宇說行政立法關係不應「嘻嘻哈哈」，目前議會制衡力量較弱，盼議會更重視民意，「我們的老闆不是政府，我們真正的老闆是市民」。

明報記者 鄭啟智

「我們真正老闆是市民」

新選制下政府強調行政、立法配合，主力關注交通、基建項目的張欣宇上任後不時質疑政府工程項目，如沙田「T4」公路造價過高、落馬洲河套區連接路不能由香港出發使用。他指即使是民生政策，部分官員認為影響施政進度，對批評「反應較大」，甚至有個別官員通過不同渠道施壓，包括透過他的朋友、業界前輩、支持他的團體，嘗試影響他的取態，但他沒有明言是哪些部門。

張欣宇謂初時壓力頗大，久而久之便習慣，形容這是政治遊戲的一部分。他說，與經常交手的部門漸建信任，互相理解亦講道理；有時也要克制情緒，以溫和方式爭取，「你有些信息要我聽，那就聽吧，聽完之後我自己消化。我覺得過到自己那關，我認同的，過到自己的價值和專業判斷，我就調整；如果過不了，我會積極講出來」。

稱初期感壓力 後掌握「遊戲」

政治議題張欣宇也沒迴避，爭取反修例被捕青年獲發回鄉證一役在社會牽起迴響，然而在建制圈子引來批評（見另稿）。他稱接到不少提醒，「很多人說，你在交通基建範疇相當熟悉，其實你專做這些、提建議就可以，何必要去做敏感、尖銳的議題？」被問到中聯辦有否施壓，張欣宇僅說雙方絕大部分時間想法一致，但具體事情偶有分歧。

他說事後撫心自問，擔任議員不是求「互相取悅、嘻嘻哈哈」，「我的工作不是令他（政府）很舒服，或者每次一開聲就說『政府做得好』，這真的不是市民期望的議員。所以我現在都看得很開，你不高興就不高興，大家講道理而已」。

張欣宇心目中理想的行政立法關係，是既保持友好尊重，亦會監督制衡。3年間，可有落差？他說立法會制衡政府的效果不足，「有咩可能政府做的、提出的所有事，就一定拍手掌？」

嘆有議員憂當局尷尬 拒促跟進

鏡頭背後，他指各黨派並非對政府沒有異議，政府閉門游說時，不少議員表達問題所在，但如果當局沒聽取意見，很多人在公開會議便不會再發聲。

他頓了半晌，又主動說起一個不吐不快的例子。一次他與其他議員在立法會公共申訴辦事處接見市民，大家事後認同個案需處理，他遂提出以立法會名義請政府跟進並索取相關數據，豈料有議員反對，質疑會令當局尷尬。

議會是否「五光十色」，張欣宇拒評其他議員表現，認為公眾自有判斷。但他指政治環境改變，政府由昔日弱勢轉向行政主導，各方都需時重新適應和拿捏。

距離換屆選舉不足一年，張欣宇說尚未考慮是否競逐連任，他承認敢言有代價，確有思考會否影響政治前途，但更希望珍惜擔任代議士的機會，能否續任由市民評價。「如果純粹為了感覺更安全、更舒適，或者繼續（做議員）的機會更大，不是在珍惜這麼難得的機會。」

（議會建言．系列二）

上 / 下一篇新聞

「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
「關鍵設施」意見書 業界關注規管重疊 有指機制定義不清 有要求政府補貼
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
半數關注事故通報期短 有倡延至72小時
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
三問潛在營運者數目 局方拒披露稱損保安
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
值勤恍惚揭藏毒 警員認罪判感化
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
范徐麗泰任志剛鄭恩基監督如心遺產 下設慈善信託受託人 理事涵麥美娟許正宇
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
主要遺產華懋股權 2020年值1410億
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
「機場大叔」陳振哲非禮案押後2月訊
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
沉降院舍逾年無復修定案 署方稱或再失水土考慮加固 議員促3月內交代
遙距駕秤 地面運籌不再登天
遙距駕秤 地面運籌不再登天
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
「感被屈偷底褲」劈父 青年認圖傷人押小欖
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
工展閉幕共130萬人入場 廠商會：完全復常 展商稱豪客少 內地人顯增
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
三大展覽同辦 貿發局組織逾200買家團來港
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
控方指變態玩下屬 陸振中稱受辱難眠
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
黎智英否認鼓吹台獨 稱對港而言「中國是敵人」
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
曾籲國際關注12港人 認「某程度上」主張干預中國事務
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
密斗西九直撞故障垃圾車 司機不治
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
為反修例青年爭回鄉證 任內最大成功感
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區熱搜：穗巴士新規飲食鬆綁 電動代步車續禁
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
灣區手記：廣佛同城 ／文：尚東美
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】受訪《紐時》 的士司機：有啲客太mafan 專題報道 對修例建議吐苦水
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】體育園見大量即棄垃圾 環團促提供重用杯借還
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】中學生票選去年十大新聞 「校名被惡搞」輸畀特朗普
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】年度國史人物 霍去病「擊敗」文天祥
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試
【Emily】3展覽同揭幕 丘應樺周圍試