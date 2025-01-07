張欣宇：議會制衡力較弱 盼更重民意 指行政立法非「嘻嘻哈哈」 關係既友好兼互相監督

明報記者 鄭啟智

「我們真正老闆是市民」

新選制下政府強調行政、立法配合，主力關注交通、基建項目的張欣宇上任後不時質疑政府工程項目，如沙田「T4」公路造價過高、落馬洲河套區連接路不能由香港出發使用。他指即使是民生政策，部分官員認為影響施政進度，對批評「反應較大」，甚至有個別官員通過不同渠道施壓，包括透過他的朋友、業界前輩、支持他的團體，嘗試影響他的取態，但他沒有明言是哪些部門。

張欣宇謂初時壓力頗大，久而久之便習慣，形容這是政治遊戲的一部分。他說，與經常交手的部門漸建信任，互相理解亦講道理；有時也要克制情緒，以溫和方式爭取，「你有些信息要我聽，那就聽吧，聽完之後我自己消化。我覺得過到自己那關，我認同的，過到自己的價值和專業判斷，我就調整；如果過不了，我會積極講出來」。

稱初期感壓力 後掌握「遊戲」

政治議題張欣宇也沒迴避，爭取反修例被捕青年獲發回鄉證一役在社會牽起迴響，然而在建制圈子引來批評（見另稿）。他稱接到不少提醒，「很多人說，你在交通基建範疇相當熟悉，其實你專做這些、提建議就可以，何必要去做敏感、尖銳的議題？」被問到中聯辦有否施壓，張欣宇僅說雙方絕大部分時間想法一致，但具體事情偶有分歧。

他說事後撫心自問，擔任議員不是求「互相取悅、嘻嘻哈哈」，「我的工作不是令他（政府）很舒服，或者每次一開聲就說『政府做得好』，這真的不是市民期望的議員。所以我現在都看得很開，你不高興就不高興，大家講道理而已」。

張欣宇心目中理想的行政立法關係，是既保持友好尊重，亦會監督制衡。3年間，可有落差？他說立法會制衡政府的效果不足，「有咩可能政府做的、提出的所有事，就一定拍手掌？」

嘆有議員憂當局尷尬 拒促跟進

鏡頭背後，他指各黨派並非對政府沒有異議，政府閉門游說時，不少議員表達問題所在，但如果當局沒聽取意見，很多人在公開會議便不會再發聲。

他頓了半晌，又主動說起一個不吐不快的例子。一次他與其他議員在立法會公共申訴辦事處接見市民，大家事後認同個案需處理，他遂提出以立法會名義請政府跟進並索取相關數據，豈料有議員反對，質疑會令當局尷尬。

議會是否「五光十色」，張欣宇拒評其他議員表現，認為公眾自有判斷。但他指政治環境改變，政府由昔日弱勢轉向行政主導，各方都需時重新適應和拿捏。

距離換屆選舉不足一年，張欣宇說尚未考慮是否競逐連任，他承認敢言有代價，確有思考會否影響政治前途，但更希望珍惜擔任代議士的機會，能否續任由市民評價。「如果純粹為了感覺更安全、更舒適，或者繼續（做議員）的機會更大，不是在珍惜這麼難得的機會。」

（議會建言．系列二）