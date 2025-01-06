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港聞二

高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站

【明報專訊】高鐵昨日開通西安北新線，並增加多個站點，包括梅州西、蘇州南及位於廣州增城區的新塘站。港鐵昨日於西九龍站舉行儀式歡送西安首發團團友。立法會議員姚柏良率領一個120人的旅遊界考察團訪問新塘。

姚柏良率旅業界考察新塘

由西九龍前往西安北站班次於早上9時07分開出，晚上8時01分抵達當地；回程班次於早上11時04分出發，於晚上9時09分抵港。港鐵公司客運服務常務總監楊美珍昨日在歡送儀式致辭時表示，開通高鐵直達西安的列車服務，配合一地兩檢的優勢，無論是休閒或是商務旅客，將更加方便來港。

立法會議員姚柏良則聯同香港旅遊業議會及多個旅行社、酒店和航空業界商會組織「香港旅遊界高鐵新塘考察團」，早上8時06分由西九龍站出發，乘坐首班前往新塘站的列車，9時25分到新塘站。

祖籍增城的姚柏良稱，這是自己首次搭火車直達家鄉，心情激動，「過去要從深圳搭車去石龍再轉汽車，現在高鐵車程79分鐘，比以前起碼慳一半時間」。他表示，香港有10萬增城籍鄉親，現時約有2000港人在增城居住，過去高鐵一直在增城境內駛過而不停站，自2023年新塘站工程完成後，他一直呼籲來往西九龍及廣州東的高鐵停靠新塘站，在運輸物流局、港鐵與內地積極對接、跟進下，建議得到接納。

姚柏良表示，高鐵是香港連接內地的重要交通動脈及遊客流量入口，新增新塘站將有助香港加速融入大灣區高鐵骨幹網，亦有助新塘提升知名度。他續稱，今次考察有助同業進一步掌握廣州增城區的最新發展，了解當地旅遊資源。

在最新一輪服務提升後，高鐵西九龍站直達的內地站點增至超過90個，每日恆常列車班次增至最多108對。

明報記者 林迎

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