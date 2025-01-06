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港聞二

35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個

【明報專訊】公務員編制自2021/22年度起維持整體「零增長」，惟個別部門可按需要增加編制。今屆立法會財委會通過開設35個首長級常額職位，根據立法會文件數字，涉及開支逾1.08億元。當中保安局轄下紀律部隊共開設8個首長級職位，是各個政策局當中最多，涉及約2583萬元開支。

財委會過去3年通過開設35個首長級常額職位，保安局轄下的職位已佔逾兩成。當中包括為落實紀律部隊職系架構檢討報告書建議，加強懲教署、海關、消防處及入境處的首長級編制，以督導新政策措施和部門運作；亦在入境處開設首長級職位負責免遣返聲請工作。公務員事務局則開設5個首長級職位，主要負責公務員學院及培訓工作；環境及生態局亦因應環境科與環保署內部重組，開設5個首長級職位。

公務員事務局回覆查詢時重申，各政策局編制並非一刀切零增長，但公務員整體編制將維持零增長，稱政府會通過重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技，提升工作效率和應付工作量增長。

陳振英稱立會設專組把關

財委會主席陳振英表示，議員一直謹慎審議開設常額職位的申請。他透露今屆立法會各黨派設立一個非正式小組，就政府加開常額及編外職位的申請把關，政府向事務委員會及人事編制小組委員會提交建議前，會先向小組「摸底」。他說，若有其中一個黨派提出意見，當局便會重新檢視建議，亦曾有部門申請開位遭小組駁回。

實政圓桌立法會議員田北辰質疑是否全部35個首長級常額職位都有必要，認為在政府財赤下，應透過善用科技、重整部門分工，減少首長級職位需求。田北辰以當局研究設立的鐵路署為例，認為倘能加強公私營合作，由政府現有部門負責鐵路基建等工作，或者未必需要設新部門。

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