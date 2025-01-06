財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作

明報記者 鄭啟智

根據政府數字，過去4年首長級有時限編外職位一直維持近百個，佔首長級人員編制約6%。今屆立法會自2022年上任，至今批出設立49個首長級編外職位，涉及每年平均開支逾1.6億元（見表），計及相關支援人員的總開支逾5.56億元。政府正推展多個工程項目，發展局獲批開設或保留的編外職位是各政策局中最多，共有9個，負責北都、「起動九龍東」等項目；文化體育是當局施政重點，文體旅局亦開設或保留7個編外職位。

公務員局：倘有新發展需要會申請延長

今屆財委會通過延長12個編外職位的工作時限，其中7個將開設10年或更久（見圖）。當中年期最長的編外職位為文體旅局轄下、負責西九文化區的工程策劃總監及首席助理秘書長，兩個職位早於2010年開設，去年獲財委會批准保留至2028年，意味將開設長達18年，每年開支逾700萬元。另有7個到期已被撤銷的編外職位，獲今屆財委會通過重設，當中亦有3個職位前後開設逾10年。另外，在過去3年，政府只申請將兩個首長級編外職位轉為常額職位，均獲財委會批准。

編外職位旨在應付有時限的工作需求，對於多個編外職位長年開設是否符合政策原意，公務員事務局回覆查詢表示，倘因為新發展令相關工作需求延長一段時間，便會向立法會申請。當局稱延長編外職位或將之轉為常額職位前，須經政府內部嚴格審視及高層充分討論，確保有實質需要、具充分理據及符合社會期望。

葉劉淑儀稱一直敦促政府將有長期需要的編外職位轉為常額職位，惟近年政府財政緊張要緊縮人事編制，「不cut（削）位都偷笑了，你還開新位？但工夫又未做完，便失去預算，只好不斷延長（有時限職位）」。她認為立法會應推動政府加快完成編外職位負責的工作，「不可以因為立法會容忍，就不將工作加快完成」。葉太亦關注是否每逢推出新政策就要開位，舉例劏房政策屬現有工作，房屋局卻為「簡樸房」申請編外職位，又質疑工務部門幾乎為每個新項目申請開首長級職位。

陳振英：早年拉布 編外職較易獲批

陳振英解釋，早年政府面對「拉布」，認為開設編外職位較常額職位更易通過，公務員事務局本身也會平衡各部門首長級職位數目，倘部門本身架構龐大，通常會建議開設編外職位「做住先」。他認同情况不理想，「不應將編外職位永久一路地延長，予人錯覺好像等於常額，這是絕不理想。」但陳振英說，面對公共財政緊絀，編外職位轉為常額要考慮公眾觀感，而部分項目如西九因環境變化拖長工作，可特殊考慮是否保留編外職位。