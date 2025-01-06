赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上

城巴早前獲批加價7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%。記者昨早11時至中午12時在大圍站往香園圍口岸的B8線車站觀察，有工作人員於早上約11時半在車站掛上新車費生效通告，提醒乘客新收費由昨日凌晨2時30分起生效，乘客可掃描通告上二維碼查閱各路線車費。

市民李小姐與黃小姐昨與友人一行4人到內地遊玩。兩人稱，自2023年全面恢復通關後，平均每周北上一次。黃說，內地消費較香港划算，B8加價也無礙北上意欲。

稱仍平過東鐵 內地消費划算

大圍居民林小姐亦認為巴士加價不影響市民北上意欲，「如果你要北上，加唔加價都會上」，且B8縱加價仍較乘鐵路往羅湖便宜，故會繼續選擇B8。根據港鐵網站，東鐵線大圍往羅湖成人八達通普通等收費33元。

市民陳氏夫婦平均每三四個月北上一次，陳先生稱通脹致巴士加價屬正常，他們亦較少到內地，料巴士加價對北上意欲影響不大。陳太則指着其他巴士，認為交通屬必需品，「就算要加10元，你都要坐」。