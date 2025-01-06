明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上

【明報專訊】九巴、城巴及嶼巴昨起加價，撇除旅遊、通宵及特別服務路線，城巴大圍來往香園圍口岸的B8線加幅最多，全程收費由16.1元加價2元至18.1元。有乘客稱內地消費較香港划算，巴士加價無礙北上意欲；有市民理解通脹導致加價屬正常。

城巴早前獲批加價7.5%，九巴加4.3%，嶼巴加6.5%。記者昨早11時至中午12時在大圍站往香園圍口岸的B8線車站觀察，有工作人員於早上約11時半在車站掛上新車費生效通告，提醒乘客新收費由昨日凌晨2時30分起生效，乘客可掃描通告上二維碼查閱各路線車費。

市民李小姐與黃小姐昨與友人一行4人到內地遊玩。兩人稱，自2023年全面恢復通關後，平均每周北上一次。黃說，內地消費較香港划算，B8加價也無礙北上意欲。

稱仍平過東鐵 內地消費划算

大圍居民林小姐亦認為巴士加價不影響市民北上意欲，「如果你要北上，加唔加價都會上」，且B8縱加價仍較乘鐵路往羅湖便宜，故會繼續選擇B8。根據港鐵網站，東鐵線大圍往羅湖成人八達通普通等收費33元。

市民陳氏夫婦平均每三四個月北上一次，陳先生稱通脹致巴士加價屬正常，他們亦較少到內地，料巴士加價對北上意欲影響不大。陳太則指着其他巴士，認為交通屬必需品，「就算要加10元，你都要坐」。

上 / 下一篇新聞

啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
內部筆記設「業績」 列對話範本
內部筆記設「業績」 列對話範本
東九龍打交通違例拘6人
東九龍打交通違例拘6人
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀
新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文