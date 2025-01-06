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搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行

【明報專訊】男團MIRROR演唱會2022年事故後，康文署制定舞台搭建工程的工作守則。文化體育及旅遊局長羅淑佩昨於無綫《講清講楚》稱，守則去年10月開始在紅館及伊利沙伯場館試行，期望今年首季敲定建議，並會適度把守則引入啟德體育園。她表示，隨着啟德體育園等多個場館陸續落成，會檢討原有場館定位，例如會否把紅館設定為表演先行場館。她說，去年紅館活動中體育項目佔逾兩成，演唱會約六成。

提到啟德體育園體藝館上月舉行演唱會，有市民反映「音響一般」。當日亦在場的羅淑佩於場館4個地方看演出，認同旁邊位置尤其高處座位的音響「低音很重，高音出唔到」，以至歌聲不清；但她指，演出的「台燈聲」均由主辦方帶去，非場館硬件問題，而是要給予演出單位更多時間準備。

稱大熊貓可成明星 倡海園多諗橋

政府積極推展大熊貓經濟，羅淑佩認為本港大熊貓「完全有條件成為超級明星」，提議海洋公園向市民提供更多參觀方式，甚至參與大熊貓的生活，例如發展直播頻道、收費做大熊貓餵育管理員等。她重申，大熊貓寶寶在農曆新年後應能與公眾見面，「那時應該會有大攻勢，在參觀以外如何可再參與更多」。

生態遊 短期可發展遊艇遊

文體旅局提出發展生態旅遊，涉及南大嶼及南丫島，有建議發展度假酒店、歷奇活動中心等。羅稱須視乎有否投資者，以及平衡生態保育。她說，自己作為潛水員，平日會經過不同海島，相比大興土木，透過活動串連各島，或發展遊艇旅遊等，是相對短期內能做的事。

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