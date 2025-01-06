啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛

主場館昨上演大專體育協會七人欖球賽，共17場比賽，由上午11時15分至下午6時半進行，共11間院校參與，亦是欖總為3月底舉行的香港國際七人欖球賽做測試準備。入場者需先出示門票才可排隊安檢，中央廣場入口設16個安檢站、兩部金屬探測裝置和14個自助物品儲存區，不可攜長傘、食物和水樽等進場。不少觀眾將物品存放於自助物品儲存區，但散場時儲存區有大量空樽無人認領。

觀眾倡設寄存標籤 允空樽入場

觀眾盧先生稱，散場前往取回物品時，發現印有其姓名的訂製保暖壺疑被人取走，感到失望，又形容自助物品儲存區跟回收站沒分別，建議園方安排保安看管架上物品，甚至安排物品寄存標籤，讓觀眾離場時順利取回物品。至於場館內配套，曾在英國留學的盧認為可媲美英超球場，但音響設備有待改善，形容聲響「散晒」，有時連司儀的說話也聽不清楚，若以此設備舉辦演唱會不及格。

稱聲響「散晒」 倘辦演唱會不及格

觀眾嚴先生稱，昨入場過程順暢，場內氣氛熾熱，但亦擔心日後有更多觀眾入場時，自助物品儲存區會造成混亂，建議園方考慮容許觀眾攜空樽入場。

體育專員蔡健斌稱，測試賽整體符合期望，觀眾進場及離場、人群管理、廣播和指示等均暢順，昨有逾萬人次進場，較預期稍高，最高峰時有約7000人逗留。他稱，大部分觀眾均乘港鐵到主場館，當局在宋皇臺道設的士站，大部分時間可做到「車等人」，在離場人數較多時當局亦主動與的士商聯絡。

專員：出入場順 氣氛廣播效果滿意

蔡健斌提到，主辦方要求關上場館天幕，以測試天幕關閉時場內氣氛及音樂廣播系統，認為今次效果滿意。主場館本月18日將舉行音樂會測試活動，蔡預計當日有1.8萬觀眾入場，屆時天幕是開或關會視乎多項因素，包括天氣、音效及煙火等，會與主辦方溝通。

賽事最終由浸大以10：7反勝城大奪男子組冠軍；城大則在女子組以12：5擊敗教大蟬聯。曾為港隊出戰香港七欖的城大麥季聰於賽後形容，主場館的確感覺像英超球場，「如果坐滿應該比香港大球場感覺更震撼，設施無得頂，更衣室更大又乾淨，真的像英超球場，可以一人一個位置掛袋放衫」。他認為今次有機會讓大專球員在大型球場比賽是很好體驗。

有別過往大專欖球賽於京士柏運動場舉行，今次決賽移師啟德主場館，在決賽為城大女子隊達陣的隊長張凱妮稱，得知有機會在大型球場比賽，賽前既緊張、興奮又感難以置信，「來到這裏氣氛的確很不同，好開心最後贏了比賽，是好好體驗」。

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