稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源

4年任期過了大半，會否爭取連任？「如果有機會，我會的。」但江玉歡強調暫時未細心思考，未來會設定一個「階段性時間」，其間會思考前路，蒐集市民意見及會見選委會選民。她多番強調，雖然一般市民不屬她的選民，但最終是否爭取連任，她會聆聽市民意見，「如果市民想叫我做，覺得都可以幫他們發聲，我會聆聽的；如果市民覺得你都無鬼用，你返屋企，那就返屋企」。

未思前路會蒐民意 視今年最後一年

走入社區，認識全部89名議員的市民不多，江玉歡不否認這點，她認為在市民未及認識就換上新人並非好事。她認為除非是議員自己不想做，或者做得不太好，否則都應給予琢磨的時間。

「今年可能是最後一年（擔任議員），不想有遺憾。」江玉歡說，她早已視2025年是最後一年，以盡最大能力、多嘗試、不斷改善自己為目標。新一年，她會多寫一個講法律的專欄，她說立法會過去3年通過不少法例，當中不少與市民息息相關，但數量之多，市民未必全部知曉。

翻查立法會網頁，現有10個法案委員會正展開工作，其中7個已選出委員，江玉歡參與了5個。她說刻意參與更多法案委員會，作為律師兼立法會議員大部分工作都是立法，若市民只知她幫市民發聲，就是她的失敗，「如果市民不知道立了什麼法，覺得自己身為『議員』很失敗」。

（議會建言．系列一）