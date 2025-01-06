避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」

明報編輯部

轉眼3年，上任之初已建立「敢言」形象的選委界立法會議員江玉歡，承認近一年刻意「減辣」、「減速」，說是經過反思的改變，「鬧完，個社會有無好過？」她多番強調為民發聲的目標無變，但不想被定型「成日批評」的人，「好的定型當然無問題，但如果說鬧政府一定是她（我），我不想」。她說過去一年刻意自我提醒說話不要心急貪快，慢慢想清楚，再寫文章發表想法，要提出有深度的意見，同時希望藉此鼓勵市民不止看事件表面，「我希望自己做的事有影響力，講完有效果，煙花不是一上到天空，啪一聲就消失了」。

明報記者 馮樂琳

改制後的首屆立法會有89名議員，三分之二是「新丁」，如何定位、如何被看見、被聽得見，是每一人上任後的課題。

律師背景的江玉歡剛上任時，外界對她的認識未必是其法律知識，多數是她的社交平台言論，當中掀起過不少爭議。

甫上任，江玉歡就因無「跟大隊」聯署譴責歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議而為人認識；新冠疫情期間，她質疑政府廢除「免針紙」的措施無法律根據，更被人指「譁眾取寵」。

「頭兩年社會多些事 現在安靜了」

近一年，她在社交平台「靜」了下來，她不同意，亦否認被「滅聲」或說話「小心了」，她的形容是：「正常不過」。「頭一兩年確實社會有多些事，現在社會是安靜了。」她希望將想法轉化為文字，寫細點、寫深點，「不想facebook寫完，過3日用來寫報紙（專欄）」。

她引述有電台主持在節目批評，現時評論、談感受的人多，意見倒無幾個，「我不是對號入座，但即刻反省，你做一個議員，只是講感受有何用，有無一些具深度的提議？」她近一兩月接受訪問都刻意自我提醒，但強調仍會提出批評。「如果有不合理的事，我仍然會批評，但批評之餘，我有時會反問自己，so what？有無改變到？」

江玉歡多次強調，她人無變，變的是方向，目的是政府聆聽並採納建議，「大家回想自己細個，哪個想經常被人鬧？鬧得多會聽嗎？……政府的組成也是人，每次做什麼都被鬧，它就不想聽」。

人未變方向變 向前輩學「從政藝術」

她說今時今日，很多社會問題是結構性，不是講過鬧過就可解決，「自己學識一件事，就是無一件事可以即時有改變，如果牽涉政策是很難，很多事並非可一步到位，有時我也是這樣向市民講」。妥協了嗎？「任何事都是妥協，每日做人都是妥協，這是正確態度……從政不可以任性，我學識了。」她形容從政是「藝術」，要學會爭取說服別人，也要學懂在有限資源和時間下妥協，但強調仍會爭取進步，但要時間慢慢爭取。

江玉歡2015年參選區議會落敗，3年前踏入50歲的她循選委界參選立議會，正式踏上從政之路。她輕嘆一口氣道：「從政是要經驗的。」她說從政壇前輩身上有所學習，在政圈愈久的人「藝術技巧」愈高，「他懂得解決問題，而非只提出問題」。

最多地辦變清零 「不喜歡做紙板人」

盛傳開設地區辦事處是今屆立法會議員的「任務」之一，江玉歡開設的地辦數目一度是議員中最多，但今年一個不剩，「市民見你有個辦事處但見不到人，覺得你是紙板人，我不喜歡做紙板人」。她說改聘了專責接聽市民求助電話的職員，接到的求助問題闊一點，不是地區的「技術」問題，認為既已選出新一屆區議會，又有地區關愛隊，應交給他們處理地區事務。

（議會建言．系列一）