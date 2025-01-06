新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀

明報記者 張逸羲

工作組早前訂立10項主要考慮條件，包括與現有醫學院錯位發展，以及設立第二學位課程，吸引本地和非本地學生。沈祖堯透露，新醫學院學生原有學位可與科學無關，有助擴闊視野，例如本身修讀數學能較好掌握數據分析，人文或社會科學學生可能較懂溝通，了解病人心理、家庭背景等如何影響疾病，成為「有血有肉」的醫生。

第二學位生培訓要足未必讀6年

沈說工作組曾討論收生準則，強調醫生不應只懂讀書考試，「考試考得叻，不代表將來是個好醫生」。他相信會綜合評估公開試、學位成績和面試等，惟最終視乎院校建議。

被問非科學背景學生根基會否較差，沈說院校須確保課程在基礎醫學、接觸病人方面有充足培訓，若能精簡基礎醫學授課內容並足以應付臨牀需求，不一定要讀足6年。他指基礎醫學涵蓋解剖學、生物化學和生理學，「以前教得好深好闊，有些讀完後永世都用不着」，自己當年要學習每條神經線和肌肉名字，卻毋須臨牀應用，「記埋好多𠵱家已經唔記得晒」。

目前教資會對8間大學經常補助金只涵本地學額，並規定最多招收40%非本地生。蔡永忠說，教資會現時一般不會資助第二學位學額，但新醫學院將以其作為主要收生途徑，相信政府願意資助。蔡永忠稱，教資會現有撥款機制完善，有既定撥款周期和程序、問責協議等，惟政府從無表明循此途徑補助新醫學院，相信將研設新途徑，以「新思維」增加資助彈性。

非本地生學額需否設上限

蔡：應確保本地生競爭力

蔡稱若按新途徑資助，招收非本地生便不受40%上限限制，又相信政府期望非本地生留港服務，但「不是我們打開門（非本地生）就湧晒來」，認為非本地生學費不能太貴，須考慮應否資助非本地生學額。至於應否設置非本地收生上限，他稱工作組尚未討論，但他認為須確保不會造成本地生競爭劣勢。

新加坡醫科生須簽約承諾畢業後在公營系統服務4至6年不等，其中非本地生服務年期較長。沈祖堯說其中兩間醫學院定位類似港大和中大，本地生佔98.5%，其餘一間設第二學位課程，約三成為非本地生，而當地醫學培訓由政府高度資助，非本地生「讀完就走」很不划算。但他稱當地工作環境、醫療和生活質素很好，不少非本地生服務多於合約年期甚至一世，「所以你要製造一個環境可以留得住這些人」。

可按學費級別訂服務合約

本港2022/23年度每名醫科生一年培訓開支為57.8萬元，總開支過去10年增約82.4%（見圖）。沈祖堯認為政府須考慮「想留多少海外醫生」，以決定需否要求非本地生「綁年期」，或制定多個學費級別，「若收你幾倍學費、收回成本，便不需要規定讀完後做幾多年」。翻查資料，醫衛局長盧寵茂上任初期曾以培訓開支龐大為由，提出強制醫護在公營醫療系統服務一定年期。

政府開放院校於3月中前提交建議書，預期工作組今年完成評核。沈說工作組接獲建議書後將與院校代表面試，而工作組曾討論逐個條件計分評核，但認為每名專家評分會有偏差，相信會參考科研撥款做法，計分後再討論。