明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀

【明報專訊】政府去年成立「籌備新醫學院工作組」制定第三間醫學院方向及準則，表明希望吸引非本地生。工作組專家顧問、中文大學前校長沈祖堯在新加坡越洋接受本報專訪說，醫學培訓牽涉大量公帑資助，政府須訂立非本地生加入本港醫療體系的期望，以決定透過合約「綁年期」或學費分級的需要。工作組另一專家顧問、教資會成員蔡永忠認為，非本地生學費太貴難以吸引報讀，相信會在教資會現行機制外增設全新撥款途徑，以增資助彈性，符合政府對新醫學院錯位發展的期望。

明報記者 張逸羲

工作組早前訂立10項主要考慮條件，包括與現有醫學院錯位發展，以及設立第二學位課程，吸引本地和非本地學生。沈祖堯透露，新醫學院學生原有學位可與科學無關，有助擴闊視野，例如本身修讀數學能較好掌握數據分析，人文或社會科學學生可能較懂溝通，了解病人心理、家庭背景等如何影響疾病，成為「有血有肉」的醫生。

第二學位生培訓要足未必讀6年

沈說工作組曾討論收生準則，強調醫生不應只懂讀書考試，「考試考得叻，不代表將來是個好醫生」。他相信會綜合評估公開試、學位成績和面試等，惟最終視乎院校建議。

被問非科學背景學生根基會否較差，沈說院校須確保課程在基礎醫學、接觸病人方面有充足培訓，若能精簡基礎醫學授課內容並足以應付臨牀需求，不一定要讀足6年。他指基礎醫學涵蓋解剖學、生物化學和生理學，「以前教得好深好闊，有些讀完後永世都用不着」，自己當年要學習每條神經線和肌肉名字，卻毋須臨牀應用，「記埋好多𠵱家已經唔記得晒」。

目前教資會對8間大學經常補助金只涵本地學額，並規定最多招收40%非本地生。蔡永忠說，教資會現時一般不會資助第二學位學額，但新醫學院將以其作為主要收生途徑，相信政府願意資助。蔡永忠稱，教資會現有撥款機制完善，有既定撥款周期和程序、問責協議等，惟政府從無表明循此途徑補助新醫學院，相信將研設新途徑，以「新思維」增加資助彈性。

非本地生學額需否設上限

蔡：應確保本地生競爭力

蔡稱若按新途徑資助，招收非本地生便不受40%上限限制，又相信政府期望非本地生留港服務，但「不是我們打開門（非本地生）就湧晒來」，認為非本地生學費不能太貴，須考慮應否資助非本地生學額。至於應否設置非本地收生上限，他稱工作組尚未討論，但他認為須確保不會造成本地生競爭劣勢。

新加坡醫科生須簽約承諾畢業後在公營系統服務4至6年不等，其中非本地生服務年期較長。沈祖堯說其中兩間醫學院定位類似港大和中大，本地生佔98.5%，其餘一間設第二學位課程，約三成為非本地生，而當地醫學培訓由政府高度資助，非本地生「讀完就走」很不划算。但他稱當地工作環境、醫療和生活質素很好，不少非本地生服務多於合約年期甚至一世，「所以你要製造一個環境可以留得住這些人」。

可按學費級別訂服務合約

本港2022/23年度每名醫科生一年培訓開支為57.8萬元，總開支過去10年增約82.4%（見圖）。沈祖堯認為政府須考慮「想留多少海外醫生」，以決定需否要求非本地生「綁年期」，或制定多個學費級別，「若收你幾倍學費、收回成本，便不需要規定讀完後做幾多年」。翻查資料，醫衛局長盧寵茂上任初期曾以培訓開支龐大為由，提出強制醫護在公營醫療系統服務一定年期。

政府開放院校於3月中前提交建議書，預期工作組今年完成評核。沈說工作組接獲建議書後將與院校代表面試，而工作組曾討論逐個條件計分評核，但認為每名專家評分會有偏差，相信會參考科研撥款做法，計分後再討論。

相關字詞﹕蔡永忠 沈祖堯 第三間醫學院 籌備新醫學院工作組 教育局 醫務衛生局

上 / 下一篇新聞

啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上
赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
內部筆記設「業績」 列對話範本
內部筆記設「業績」 列對話範本
東九龍打交通違例拘6人
東九龍打交通違例拘6人
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文