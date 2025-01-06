【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正

【明報專訊】第二屆港珠澳大橋香港段半馬拉松噚日早上舉行，除咗半馬賽事，今屆設兩公里「榮譽盃」，政府多名司局長同立法會議員都有參與，包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強、政制及內地事務局長曾國衞、文體旅局長羅淑佩等。賽後林定國喺facebook發文，形容首次喺港珠澳大橋上跑步「感覺十分正」，認為活動顯示香港人嘅正能量，也體現香港巧妙運用獨一無二環境舉辦國際體育盛事嘅能力。
應同窗簡慧敏邀請參加「榮譽盃」
林定國透露，原來佢同太太係受大學同學簡慧敏嘅邀請參與賽事。立法會議員簡慧敏亦喺facebook發文，話噚日係以中銀香港總法律顧問身分參加。
羅淑佩形容「體育一半旅遊一半」
羅淑佩賽後話自己剛病癒，亦好耐無跑步，對於能夠完成賽事感到開心。佢話賽事期間見到日出好靚，形容係「體育一半、旅遊一半」。被問日後會唔會喺港珠澳大橋辦更多同類賽事，佢話若交通方面能安排到，當然希望舉辦更多賽事。佢引述田總話，日後大型賽事除邀請外地精英運動員，亦希望邀請旅客嚟參加，相信佢哋參賽後會留港過夜同消費。
議員陸瀚民就話賽跑係最能夠將旅客由觀眾變成參與者嘅盛事，大部分參與者亦會成為過夜客留港消費，若噚日嘅半馬可升級為全馬，吸引力就更強，更有力促進「體育+旅遊」及經濟。