【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正

應同窗簡慧敏邀請參加「榮譽盃」

林定國透露，原來佢同太太係受大學同學簡慧敏嘅邀請參與賽事。立法會議員簡慧敏亦喺facebook發文，話噚日係以中銀香港總法律顧問身分參加。

羅淑佩形容「體育一半旅遊一半」

羅淑佩賽後話自己剛病癒，亦好耐無跑步，對於能夠完成賽事感到開心。佢話賽事期間見到日出好靚，形容係「體育一半、旅遊一半」。被問日後會唔會喺港珠澳大橋辦更多同類賽事，佢話若交通方面能安排到，當然希望舉辦更多賽事。佢引述田總話，日後大型賽事除邀請外地精英運動員，亦希望邀請旅客嚟參加，相信佢哋參賽後會留港過夜同消費。

議員陸瀚民就話賽跑係最能夠將旅客由觀眾變成參與者嘅盛事，大部分參與者亦會成為過夜客留港消費，若噚日嘅半馬可升級為全馬，吸引力就更強，更有力促進「體育+旅遊」及經濟。