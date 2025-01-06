明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

超高溫熱解垃圾 減二噁英兼作燃料

【明報專訊】處理垃圾一直是人類相當棘手的問題，堆填區佔用大量土地，臭氣熏天；垃圾焚化爐則會排放廢氣。近年出現了一種以超高溫加熱分解垃圾的技術，優點是可以將大部分垃圾氣化，而且產生的氣體中，二噁英等有毒氣體近乎不存在，甲烷含量卻極高，可以直接用於工業鍋爐或火力發電，不論經濟效益還是清潔度、佔用空間等方面，都十分理想。

明報記者 薛偉傑

百樂時技術有限公司（PyrolSys Technology Limited）行政總裁余俊傑、首席科技官余朗生表示，公司成立於2022年，在2023年6月成為香港科技園的培育公司，2024年入選貿發局「創業快線」初創培育計劃。早在2018至2019年間未正式成立公司時，他們已開始研究利用等離子火焰，在缺氧（完全沒有或極少氧氣）的情况下，以超高溫加熱分解方式處理垃圾（有別於燃燒垃圾）。當時他們已在內地組裝一部每小時可處理10公斤垃圾的小型原型機來測試，並一直使用和改良至今。

大部分垃圾氣化 餘下灰燼可作肥料

兩人強調，他們所說的超高溫熱解垃圾，是指溫度至少要達攝氏1500度或以上，這比一般垃圾焚化爐的溫度高得多；而且超高溫熱解垃圾和燃燒垃圾的效果也有很大分別。首先，一般垃圾焚化爐的火焰溫度在攝氏900度或以下，但由於焚化爐內垃圾的溫度未必完全平均，某些位置可能較低，這便有可能令焚燒垃圾過程中產生的有毒化合物二噁英部分未能分解（二噁英需被加熱到大約攝氏750度才開始分解；大量分解更要850度至950度）。相對來說，該公司的超高溫熱解處理垃圾方案，幾乎完全沒有二噁英。

1噸垃圾可產生500公斤可燃合成氣體

第二，根據該公司測試，在缺氧情况下，以超高溫熱解處理家居垃圾或農產品廢物後，除剩下小量灰燼（垃圾重量的18%以下，可作肥料使用）之外，絕大部分垃圾都被氣化。這些氣體當中，約85%是甲烷，15%主要是一氧化碳、二氧化碳，也可能包括小量氫氣。由於甲烷含量高，這些合成氣體可直接用於工業鍋爐或用於火力發電廠，經濟價值高。

根據他們的測試，以這種方式處理1噸垃圾，可產生約500公斤合成氣體，燃燒那些氣體所產生的電力，比產生等離子火焰所消耗的電力多得多。換句話說，以超高溫熱解處理家居垃圾帶來的收益，比其處理垃圾的成本高。至於垃圾在超高溫熱解處理前的唯一分類工作，是篩走金屬廢物，餘下非金屬廢物全部都可用超高溫熱解來處理，包括塑膠、玻璃等。

至今，該公司已累積投入1000多萬元作研發。現時正在組裝另一部全新和較大的原型機，共20支等離子火炬，每小時可處理200至500公斤垃圾。這部新原型機會在前端加入自動破碎塑膠廢物的裝置。而與這部新原型機配套運作的有兩部自行設計的發電機，用來以高壓電弧來產生攝氏2000度以上等離子火焰；但整套機組設備仍可放入一個20呎貨櫃內，方便運輸。

估計這部新原型機和兩部發電機的製造成本合共300萬至500萬元。該公司申請環境及生態局「低碳綠色科研基金」（Green Tech Fund）資助，去年底已獲批，將可在3年項目期內獲得269萬元資助，大約今年2月初開始收到資助；另外，該公司也計劃尋求2000萬元融資。

新原型機7月運港 向投資者示範技術

由於香港很難找到適合的地方研製、組裝和測試硬件設備，過去幾年，該公司主要在佛山市高明區一個高新科學園內做研究和測試。由於那座大樓地面承重力也不太高，以及其貨用升降機太小，該公司未來考慮將研究和測試基地搬到東莞松山湖；未來亦希望在香港環保園再設立多一個研發和測試基地。若順利的話，該公司也計劃約在7月將新原型機運來香港，在香港做一次超高溫熱解處理垃圾的示範，讓本地投資者、公眾和政府部門更了解這種技術。

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
啟德主場館測試賽 氣氛熾寄存亂 觀眾球員皆讚設施媲英超 有失望水壺不翼而飛
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
皇者漢堡盛惠98 有嘆貴有稱「預咗消費」
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
搭舞台守則爭今季敲定 適度引入體育園 羅淑佩：將檢討紅館定位 或變表演先行
赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上
赴香園圍巴士加2元 乘客：無礙北上
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
財會通過49臨時首長職 有延逾10年 葉劉指不理想 應加快完成所屬工作
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
35首長常額職位獲批 紀律部隊佔8個
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
高鐵西安北線通車 廣州設增城新塘站
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
搗深偽網戀詐騙中心 換臉視訊呃購加密幣
內部筆記設「業績」 列對話範本
內部筆記設「業績」 列對話範本
東九龍打交通違例拘6人
東九龍打交通違例拘6人
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
長期病漢扶梯暈倒跌下不治
新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀
新醫學院吸海外生涉資大 沈祖堯倡研綁服務期需要 蔡永忠料新增撥款資助途徑 吸引報讀
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
沈：星經驗討論建院至收生只需兩三年
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
避「鬧政府」定型 江玉歡減辣盼多提洞見 稱社會多結構問題非一罵即解 「從政不可任性」
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
稱新議員需兩年適應 大換血或太耗資源
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：東莞追落後 建6鐵路接廣深 總長29.2公里 涉資213億
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：廣深城際車票「地鐵化」 毋須提前揀時間
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
灣區熱搜：穗港澳聯辦灣區戲劇節 重頭戲中法共創劇
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
水蒸氣產生等離子火 毋須燃燒石化燃料
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】連年財赤 曾俊華籲檢討兩蚊搭車 稱或應考慮提高退休年齡
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】港珠澳橋跑兩公里 林定國：感覺十分正
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】宣傳樓宇「建好就修」 市局推電視特輯
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】蓮麻坑礦洞活化變博物館 對外開放
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文
【Emily】《大學線》日前「事不『關』己」報道 民青局發「關愛隊 事事『關』心」帖文